ظهرت بشكل لافت الترسانة العسكرية لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال عملية "طوفان الأقصى" فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتصدّيها لتوغلات الجيش الإسرائيلي البرية على عدة محاور من قطاع غزة منذ أواخر الشهر المنصرم.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على هذه الترسانة التي أظهرت فاعليتها وتسببت في إرباك قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تمكنت كتائب القسام من تدمير آليات إسرائيلية في الاشتباكات التي اندلعت منذ بدء عملية التوغل البري للجيش الإسرائيلي.

وفجر 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بعد ثلاثة أيام من بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس تدمير عدة آليات عسكرية إسرائيلية والاشتباك مع قوات مترجلة، عند عدة محاور في قطاع غزة، باستخدام العبوات الناسفة وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.

وأسفرت العملية عن مقتل تسعة جنود إسرائيليين على الأقل، كما أصيبت مدرعة حربية أخرى في القافلة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

واعتبر التقرير أن هذا الهجوم كشف عن أثقل حصيلة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي قرر التوغل برّاً داخل قطاع غزة، كما أبزر مدى تطوُّر وتعدد ترسانة الأسلحة التي تستخدمها كتائب القسام.

وأوردت الصحيفة الأمريكية، مستندة في تحليلها إلى خبراء عسكريين، أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليّاً في غزة وخلافاً للسنوات الماضية، أسلحة متطورة يستخدمها الجناح العسكري لحركة حماس، مثل الصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ المضادة للدبابات.

إلا أن الحرب تظل غير متكافئة، حسب الصحيفة، فإسرائيل الموجودة بجيشها حالياً داخل قطاع غزة على الرغم من تطور الترسانة المسلحة لحماس، تمتلك واحدة من أفضل القوات العسكرية تسليحاً والأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية عبر العالم.

رغم ذلك، فهذا الجيش المتطور عسكرياً يواجه مقاتلي كتائب القسام في جميع الأماكن: فوق الأرض وتحتها وحتى بين المدنيين وحول المستشفيات والمدارس والمساجد، تحت ذريعة أن تلك المناطق تضمّ الأنفاق التي بنتها المقاومة تحت الأرض.

وكان لافتاً استخدام مقاتلي كتائب القسام لترسانة مسلحة حديثة، ظهرت من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها الجناح العسكري لحماس بين فينة وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث برز عدد كبير من قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ المضادة للدبابات.

التقرير الصحفي، وهو يستند إلى خبراء عسكريين، أشار إلى أن كمية مهمة من أسلحة القسام هُرّبَت إلى قطاع غزة المحاصَر عبر الأنفاق والمعابر البرية والبحرية خلال العقد الماضي، كما صُنّع جزء منها في إيران وكوريا الشمالية، وفقاً للصحيفة الأمريكية، التي أضافت أن أسلحة القسام صُنعت أيضاً من خلال مصانع أسلحة تابعة للكتائب بُنيت تحت الأرض تستخدم للتصنيع وللتجميع.

ووقف التقرير الصحفي عند تنوع الترسانة المسلحة لكتائب القسام، الذي قال إن إسرائيل تراقب هذه الترسانة باهتمام شديد، بخاصة بعدما ظهرت في العمليات النوعية التي شنّها مقاتلو القسام يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من عمليات عسكرية ردّاً على العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

ويتعلق الأمر هنا بالطائرات الشراعية وقذائف "آر بي جي" والقنابل المغناطيسية والطائرات المسيرة الهجومية، والغواصات الصغيرة بجانب العبوات والألغام الأرضية، والصواريخ المضادة للدروع وللدبابات والصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تصل في الوقت الراهن شمالاً حتى حيفا بالقرب من الحدود اللبنانية، وجنوباً مثل إيلات، "على الرغم من أنها لا تزال بلا دقة شديدة"، وفق الصحيفة.

وقال مايكل ميلشتاين، كبير المحللين في مركز ديان بجامعة تل أبيب، إن التقديرات تشير إلى أن حماس تملك نحو 30 ألف مقاتل أو أكثر يتميزون بكونهم مسلحين ومدربين بشدة على القتال، ووصف هذه التركيبة العسكرية لكتائب القسام بأنها تشبه "جيش دولة".

وأورد ميلشتاين: "في الواقع، لا جديد يثير المفاجأة في هذه الأسلحة، لكن الأمر المفاجئ الكبير في هذا هو كميتها"، مضيفاً أن إسرائيل تواجه في هذه المرحلة "وجهاً أكثر قوة لحماس".