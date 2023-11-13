سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | سفينة مساعدات تركية محملة بالإمدادات الطبية لغزة ترسو في العريش
رست سفينة تركية تحمل نحو 500 طن من المساعدات، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية وثمانية مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصَر، بميناء العريش، بالقرب من معبر رفح الحدودي.
شاهد | سفينة مساعدات تركية محملة بالإمدادات الطبية لغزة ترسو في العريش
غادرت سفينة الشحن المحملة بالإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف ولاية إزمير التركية في وقت مبكر من يوم الجمعة / صورة: AA
13 نوفمبر 2023

رست سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، الاثنين، بميناء العريش، القريب من معبر رفح الحدودي.

وغادرت سفينة الشحن المحملة بالإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف ولاية إزمير ببحر إيجه في تركيا في وقت مبكر من يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تُسلِّم السفينة نحو 500 طن من المساعدات، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية وثمانية مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستهلكات طبية، إلى غزة عبر مصر، حسبما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت سابق.

وتتعرض مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقرات للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

وهذا الوضع يجعل من تسليم المساعدات من دول مثل تركيا شريان حياة حاسماً لقطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم لا هوادة فيه من إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني، في أعقاب هجوم شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إسرائيل.

ومساء الجمعة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات على مستشفيات القطاع، كما نفّذ الاحتلال مداهمات في محيط مستشفى الشفاء، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى القدس، ومستشفى الرنتيسي للأطفال.

ولليوم الـ38، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4 آلاف و 609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلاً عن 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us