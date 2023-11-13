رست سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، الاثنين، بميناء العريش، القريب من معبر رفح الحدودي.

وغادرت سفينة الشحن المحملة بالإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف ولاية إزمير ببحر إيجه في تركيا في وقت مبكر من يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تُسلِّم السفينة نحو 500 طن من المساعدات، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية وثمانية مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستهلكات طبية، إلى غزة عبر مصر، حسبما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت سابق.

وتتعرض مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقرات للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

وهذا الوضع يجعل من تسليم المساعدات من دول مثل تركيا شريان حياة حاسماً لقطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم لا هوادة فيه من إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني، في أعقاب هجوم شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إسرائيل.

ومساء الجمعة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات على مستشفيات القطاع، كما نفّذ الاحتلال مداهمات في محيط مستشفى الشفاء، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى القدس، ومستشفى الرنتيسي للأطفال.

ولليوم الـ38، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4 آلاف و 609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلاً عن 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.