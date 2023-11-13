أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، وعيّن مكانها وزير الخارجية جيمس كليرفرلي، فيما عيّن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية.

وتَعرَّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وكان سوناك عين بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد تولّيه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.

وقالت بريفرمان بعد إقالتها: "كان تولّي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأُدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب".

وجاء في رسالة للحزب عبر إكس: "اليوم يعزّز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهاراً".

والأسبوع الماضي تحدّت برافرمان سوناك بنشر مقال اتهمت فيه الشرطة بـ"ازدواجية المعايير" في تعاملها مع الاحتجاجات، وهو ما قال حزب العمال المعارض إنه أجّج التوتر في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت.

وأعقب ذلك اعتقال أكثر من 140 شخصاً بعد أن اشتبك متظاهرون يمينيون متطرفون مع الشرطة التي حاولت إبعادهم عن متظاهرين مناصرين للفلسطينيين بلغ عددهم 300 ألف.

ومع تعيين ديفيد كاميرون في منصب وزير الخارجية فإنه يعود إلى الواجهة السياسية بعد أن ترك رئاسة الوزراء عام 2016 على أثر خسارته الاستفتاء حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.