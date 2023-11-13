سياسة
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استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدّو الإسرائيلي
أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية وفاة أسير فلسطيني في سجن مجدّو، معلنةً أنها ستراجع ظروف الوفاة. وشددت سلطات الاحتلال من ظروف اعتقال الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدّو الإسرائيلي
تشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 7 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية بينهم مرضى وأطفال ونساء وكبار سن / صورة: AA Archive
13 نوفمبر 2023

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، الاثنين، وفاة أسير فلسطيني في سجن مجدّو، معلنةً أنها ستراجع ظروف الوفاة.

وقالت سلطة السجون في بيان إن الأسير مواليد عام 1990 ومن سكان شمالي الضفة الغربية، ودخل السجن في فبراير/شباط 2023، دون مزيد من التفاصيل حول اسمه أو هويته.

وذكرت أن أحد المسجونين من سجن مجدّو "شعر بتوعك وذهب إلى عيادة السجن لإجراء الفحوصات، إذ أعلن طبيب الوحدة وفاته"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "كما هو الحال مع أي حدث من هذا النوع، ستجري مراجعة الظروف".

وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 7 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية، بينهم مرضى وأطفال ونساء وكبار سن.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شددت من ظروف اعتقال الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ومنذ 38 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستشهد أكثر من 11180 فلسطينياً، بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسناً، وأصاب أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية، حتى صباح الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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