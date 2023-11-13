أكد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، الاثنين، أن دائرة الاتصال كشفت عن حقيقة أكثر من 100 خبر كاذب حول الهجمات الإسرائيلية على فلسطين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

جاءت ذلك في تصريحات لألطون خلال الندوة الدولية الثالثة لعلوم الاتصال التي نظَّمتها جامعة سقاريا بالتعاون مع هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "TÜBİTAK".

وذكر ألطون أن الدائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعاملت مع " 100 خبر كاذب موجه حول الهجمات الإسرائيلية على فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصدرت خمس نشرات خاصة بفلسطين".

وقدم ألطون عدداً من الأمثلة التي تعاملت معها الدائرة كـ"ما تضمنته تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأوسط من أكاذيب، حول منع وإعاقة وصول المساعدات الأممية إلى غزة، التي برهنت الدائرة عليها بالأدلة الدولية، ما أجبر وسائل الإعلام الدولية على قبولها".

وأضاف أن "التأخر في مواجهة ومكافحة المعلومات المضللة، يمكّن المعلومات الكاذبة من الحلول محل الحقائق والمعلومات الصحيحة".

وأشار إلى أنه" وفي سياق المأساة في غزة، أصبح إنتاج المعلومات المضللة ونشرها يحدث من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى".

وقال ألطون إن إسرائيل تعمل على تغطية الحقائق، فكما "تسعى إسرائيل من خلال هجماتها الوحشية إلى تدمير المدن والبلدات وجعلها غير صالحة للسكن، فإنها تعمل من خلال نشر الأخبار الكاذبة على تركنا في خراب ساحة الحقيقة التي دمرتها".

وأكد أن إسرائيل تريد "من الإنسانية والرأي العام الدولي أن يشاهدوا قمعها وجرائمها بصمت دون أن يصدر لهم صوت حتى وهم مختلفون معها... فهي تحاول إضفاء الشرعية على مجازرها التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والرجال والمسنين والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وجميع الأبرياء عبر حملات التضليل التي تنفذها".