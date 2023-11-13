طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"إنزال المساعدات بالمظلات" على قطاع غزة، حيث يحتدم القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس.

وقال أشتية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: "أطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات على غزة، خصوصاً شمال القطاع، بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة عالميّاً، ونطلب فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح".

ويعتبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل وتدخل منه حاليّاً الشاحنات المحمَّلة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والبطانيات والخيام وغيرها من الإمدادات الطبية.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبرت 76 شاحنة من مصر إلى غزة، الأحد، وبالتالي يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 981 شاحنة.

لكن هذه المساعدات غير كافية لتوفير احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة، نزح منهم 1.6 مليون منذ بداية الحرب وفقاً للأمم المتحدة.

وسبق أن أجرى الأردن مرتين عملية إنزال من الجو لمساعدات على قطاع غزة بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

ويخضع القطاع الفلسطيني لحصار تام تفرضه إسرائيل منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى حرمان السكان من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والأدوية.

والقطاع خاضع أساساً لحصار بري وجوي وبحري إسرائيلي منذ تولي حركة حماس السلطة فيه عام 2007.

ولليوم الثامن والثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلاً عن 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.