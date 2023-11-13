قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوسف أبو الريش، الاثنين، إن مئات من جثامين الشهداء "متكدسة" بساحة مستشفى الشفاء الطبي المحاصَر بقوات الاحتلال في القطاع، ما ينذر بـ"وباء وكارثة حقيقية".

وأضاف أبو الريش أن "قوات الاحتلال تستهدف ساحات مستشفى الشفاء، حيث تتكدس جثامين مئات الشهداء"، مؤكداً أن "الواقع ينذر بحدوث وباء".

وتابع: "الوضع خطير للغاية في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات القطاع، المرضى يُجبَرون على الخروج من المستشفى رغم إصاباتهم، وطالبنا مراراً بضرورة تأمين مرضانا في أثناء إجلائهم من المستشفى".

وحمّل أبو الريش إسرائيل والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية "المسؤولية كاملة" عن حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى، داعياً العالم إلى "إمداد مجمع الشفاء الطبي بالوقود وبأقصى سرعة لإنقاذ مَن تبقى من الجرحى والمرضى في المستشفى".

منع وصول قافلة إجلاء الجرحى

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، توقف قافلة المركبات المخصصة لإجلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس، في المحافظة الوسطى، نتيجة "خطورة" الأوضاع في محيط المستشفى.

وقالت الجمعية عبر منصة "إكس" إن "إطلاق النار الكثيف في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى بمدينة غزة مستمر"، مشيرة إلى "استمرار سماع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة".

وأوضحت الجمعية أن "قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى".

وفي وقت سابق، قالت الجمعية في منشور منفصل إن "الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى القدس من جميع الجهات، ونسمع أصوات قصف متواصلة في ظل التحضيرات لإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى ومرافقيهم والكوادر الطبية".

ومنذ 3 أيام تكثف القوات الإسرائيلية وجودها في محيط مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل مطالب متلاحقة لسكان شمال القطاع بالتوجه جنوباً.

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11180 فلسطينيّاً، بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.