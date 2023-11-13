أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، الاثنين، منع البث المحلي لقناة الميادين (مقرُّها الرئيسي بيروت) بسبب "مخاوف أمنية" في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة.

وقال الوزير شلومو قرعي إن مجلس الوزراء الأمني وافق على إغلاق مكاتب قناة الميادين و"منع مراسليها من الإضرار بأمن الدولة"، وفقاً لأنظمة الطوارئ المعمول بها التي تجيز له أن "يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر أمن الدولة".

وكتب قرعي عبر حسابه على فيسبوك: "فور موافقة مجلس الوزراء هذا الصباح، وقّعت على الأمر الأول بحجب خدمات الإنترنت التابعة لقناة الميادين في إسرائيل".

وأضاف الوزير: "بث القناة يخدم التنظيمات الإرهابية".

ولم يصدر تعليق فوري من القناة اللبنانية، ولكن مراسلتها في القدس الشرقية المحتلة، هناء محاميد، أكدت أنها "عملت وفق القانون وستلتزم القانون".

التهديد بإغلاق مكتب الجزيرة

في السياق، أشارت إسرائيل اليوم الاثنين، إلى أنها ستُحجم عن التهديد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، ليصدر قرار حكومي بشأن قواعد الإعلام في حالة الطوارئ المرتبطة بحرب غزة، دون ذكر للقناة القطرية.

ويشير إغفال ذكر المحطة في القرار إلى توازن تمارسه إسرائيل تجاه قطر، إذ تتطلع إلى الدوحة لإقناع حماس بالإفراج عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد أسبوع من الحرب على غزة، قال قرعي إنه سيسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على وقف النشاط المحلي لقناة الجزيرة، واتهم المحطة بالتحريض لصالح حماس وتعريض الجنود الإسرائيليين لهجمات.

وامتنعت الجزيرة والحكومة في الدوحة عن الرد حينها على هذه الاتهامات. وتنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مسؤولين بحكومة نتنياهو، لا تذكر أسماءهم، القول إن الوقت غير مناسب للتحرك ضد أكبر وسيلة إعلامية في قطر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إنه لا يزال يؤيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد قناة الجزيرة. وردّاً على سؤال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) عما إذا كان ذلك ممكناً دبلوماسيّاً، قال: "عبَّرت عن رأيي وموقفي بشأن هذه المسألة".

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11180 فلسطينيّاً، بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.