سياسة
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الخطوط التركية تتفاوض مع "إيرباص" على أكبر صفقة بتاريخها
تُجري الخطوط الجوية التركية محادثات مع شركة إيرباص بشأن طلب محتمل لشراء 355 طائرة جديدة، على أن تُسلَّم بين عامي 2026 و2036، وإذا اتفق الطرفان ستكون هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ شركة الطيران التركية.
الخطوط التركية تتفاوض مع "إيرباص" على أكبر صفقة بتاريخها
الخطوط التركية تتفاوض مع "إيرباص" لشراء 355 طائرة / صورة: Reuters
13 نوفمبر 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الاثنين، إجراء مفاوضات مع "إيرباص" لشراء 355 طائرة.

وقالت الشركة في بيان إنها تتفاوض مع الشركات المصنعة للطائرات والمحركات منذ مدة بما يتماشى مع أهداف النمو المحددة في إطار خطتها الاستراتيجية التي تغطي الأعوام 2023-2033.

ولفتت إلى أنها تُجري مفاوضات مع شركة إيرباص لشراء 355 طائرة، بينها 240 مؤكدة و115 اختيارية، على أن تُسلَّم بين عامَي 2026 و2036.

وأشارت إلى أنها بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة وإبرام الصفقة، ستصدر بياناً لإطلاع الرأي العام.

وفي مايو/أيار، قال رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إن الشركة تعتزم طلب ما مجموعه 600 طائرة جديدة في يونيو، وستُسلَّم في غضون 10 سنوات.

وتوقع نموّاً 7.4% في الأعوام العشرة المقبلة، فيما تهدف الشركة إلى نقل 170 مليون مسافر وزيادة أسطولها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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