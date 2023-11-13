أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الاثنين، إجراء مفاوضات مع "إيرباص" لشراء 355 طائرة.

وقالت الشركة في بيان إنها تتفاوض مع الشركات المصنعة للطائرات والمحركات منذ مدة بما يتماشى مع أهداف النمو المحددة في إطار خطتها الاستراتيجية التي تغطي الأعوام 2023-2033.

ولفتت إلى أنها تُجري مفاوضات مع شركة إيرباص لشراء 355 طائرة، بينها 240 مؤكدة و115 اختيارية، على أن تُسلَّم بين عامَي 2026 و2036.

وأشارت إلى أنها بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة وإبرام الصفقة، ستصدر بياناً لإطلاع الرأي العام.

وفي مايو/أيار، قال رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إن الشركة تعتزم طلب ما مجموعه 600 طائرة جديدة في يونيو، وستُسلَّم في غضون 10 سنوات.

وتوقع نموّاً 7.4% في الأعوام العشرة المقبلة، فيما تهدف الشركة إلى نقل 170 مليون مسافر وزيادة أسطولها.