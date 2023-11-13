اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك أن دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "عاطفية"، وتساءلت: "كيف يمكن لطلب وقف إطلاق النار أن يضمن أمن إسرائيل؟".

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في غزة وأوكرانيا، وبين أذربيجان وأرمينيا.

وعلى الرغم من الأمر لا يقتصر -حسب بيربوك- على معاناة الأطفال الأبرياء، بل موتهم أيضاً، قالت الوزيرة: "أتفهم تماماً الدعوات العاطفية لوقف إطلاق النار، لكن مثل هذه الدعوات ليست كافية لمساعدة الناس على ضمان الأمن والسلام".

وطالبت "الذين يطالبون بشيء ما، بالإجابة عن سؤال مثل: كيف يمكن لطلب وقف إطلاق النار أن يضمن أمن إسرائيل في هذا الوضع الرهيب؟".

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11180 فلسطينيّاً، بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.