سياسة
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وزيرة الخارجية الألمانية ترفض دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتصفها بالعاطفية
عبّرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك عن رفضها دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووصفتها بـ"العاطفية"، معتبرة أن ذلك لا يضمن أمن إسرائيل.
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتصفها بالعاطفية
وزيرة الخارجية الألمانية تصف دعوات وقف إطلاق النار في غزة بأنها عاطفية / صورة: AA
13 نوفمبر 2023

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك أن دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "عاطفية"، وتساءلت: "كيف يمكن لطلب وقف إطلاق النار أن يضمن أمن إسرائيل؟".

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في غزة وأوكرانيا، وبين أذربيجان وأرمينيا.

وعلى الرغم من الأمر لا يقتصر -حسب بيربوك- على معاناة الأطفال الأبرياء، بل موتهم أيضاً، قالت الوزيرة: "أتفهم تماماً الدعوات العاطفية لوقف إطلاق النار، لكن مثل هذه الدعوات ليست كافية لمساعدة الناس على ضمان الأمن والسلام".

وطالبت "الذين يطالبون بشيء ما، بالإجابة عن سؤال مثل: كيف يمكن لطلب وقف إطلاق النار أن يضمن أمن إسرائيل في هذا الوضع الرهيب؟".

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11180 فلسطينيّاً، بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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