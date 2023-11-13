حلّت تركيا في المركز الخامس عالميّاً ضمن قائمة الدول الأكثر استقبالاً للسياح خلال العام الماضي 2022.

جاء ذلك حسب تقرير نشرته شركة "Ernst & Young" الدولية للرقابة والاستشارات حول قطاع السياحة والإيواء.

وأشار التقرير إلى أن تركيا استقبلت العام الماضي 51 مليون زائر، لتحل بذلك في المركز الخامس عالميّاً ضمن البلدان الأكثر استقبالاً للسيّاح.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023، استقبلت تركيا 22 مليون زائر، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبلغت عائدات تركيا السياحية، حسب التقرير، 21.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة نموّاً بنسبة 27% على أساس سنوي.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر استقبالاً للسياح، إذ زارها 11 مليوناً و524 سائحاً في النصف الأول من 2023.

وحلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز السابع عالميّاً ضمن المطارات الأكثر تنظيماً للرحلات المُجدْولة بين نظرائه حول العالم.