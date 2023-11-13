سياسة
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بـ51 مليون زائر في 2022.. تركيا الخامسة عالمياً ضمن الأكثر استقبالاً للسياح
أعلن تقرير لشركة "Ernst & Young" الدولية للرقابة والاستشارات ترتيب تركيا في المركز الخامس عالميّاً ضمن الأكثر استقبالاً للسياح، بعد أن استقبلت 22 مليون زائر في النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
بـ51 مليون زائر في 2022.. تركيا الخامسة عالمياً ضمن الأكثر استقبالاً للسياح
تركيا استقبلت 51 مليون زائر في 2022 لتحل بذلك في المركز الخامس عالمياً / صورة: AA
13 نوفمبر 2023

حلّت تركيا في المركز الخامس عالميّاً ضمن قائمة الدول الأكثر استقبالاً للسياح خلال العام الماضي 2022.

جاء ذلك حسب تقرير نشرته شركة "Ernst & Young" الدولية للرقابة والاستشارات حول قطاع السياحة والإيواء.

وأشار التقرير إلى أن تركيا استقبلت العام الماضي 51 مليون زائر، لتحل بذلك في المركز الخامس عالميّاً ضمن البلدان الأكثر استقبالاً للسيّاح.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023، استقبلت تركيا 22 مليون زائر، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبلغت عائدات تركيا السياحية، حسب التقرير، 21.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة نموّاً بنسبة 27% على أساس سنوي.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر استقبالاً للسياح، إذ زارها 11 مليوناً و524 سائحاً في النصف الأول من 2023.

وحلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز السابع عالميّاً ضمن المطارات الأكثر تنظيماً للرحلات المُجدْولة بين نظرائه حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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