سياسة
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190 ألفاً منذ 7 أكتوبر..  تزايد طلبات الحصول على ترخيص سلاح بإسرائيل
تزايدت طلبات الإسرائيليين للحصول على ترخيص لحيازة أسلحة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ وصلت إلى 190 ألف طلب.
190 ألفاً منذ 7 أكتوبر..  تزايد طلبات الحصول على ترخيص سلاح بإسرائيل
إسرائيل.. 190 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: AFP
13 نوفمبر 2023

بلغ عدد طلبات الحصول على تراخيص لحيازة الأسلحة في إسرائيل 190 ألفاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، الاثنين: "منذ بداية الحرب، جرى تقديم أكثر من 190 ألف طلب إلى وزارة الأمن الوطني لترخيص أسلحة، وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 قُدِّمَ أكثر من 210 آلاف طلب، فيما لم ينته العام بعد".

وأضافت: "صدر حتى الآن نحو 31 ألف ترخيص، وللمقارنة، ففي 2022 قُدِّم 42 ألف طلب، وجرى منح نحو 13 ألف ترخيص".

أما "في 2021، فقُدِّم نحو 20 ألف طلب، وصدر نحو 10 آلاف ترخيص"، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أصحاب شركات إنتاج السلاح: "جميع آلات الإنتاج تعمل دون توقف وعلى مدار الساعة منذ أكثر من شهر، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وتوفر يوميّاً مئات البنادق الهجومية لوحدات الجيش الإسرائيلي، التي تقاتل على الجبهة، وللفئات الاحتياطية التي تسلح نفسها".

ولفتت إلى أن رئيس مجلس المستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، قدَّم قبل أسابيع قليلة طلباً لشراء 200 بندقية هجومية من مصنع إسرائيلي".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أعلن في الأسابيع الأخيرة عن توزيع آلاف البنادق الهجومية في الضفة الغربية، وشمالي وجنوبي إسرائيل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إجمالي صادرات البلاد من الأسلحة لعديد من الأسواق العالمية بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية زادت بأكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية فقط، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 38 يوماً حرباً مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 11240 فلسطينيّاً، بينهم 4630 طفلاً، و3130 سيدة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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