طالب سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، المعتمدون لدى بروكسل، المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وعقد السفراء مؤتمراً صحفيّاً في العاصمة البلجيكية، الاثنين، بعد يومين من قمة الرياض المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتزامن مؤتمر سفراء منظمة التعاون الإسلامي مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ودعا السفراء المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأكدوا أن إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، ضمن حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، السبيل الوحيد لإرساء السلام العادل والدائم والشامل، وضمان استقرار وأمن شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحرب.

كما شدد بيان السفراء في المؤتمر على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، وأنه لا يمكن تبرير الهجمات الإسرائيلية على غزة تحت بند "الدفاع عن النفس" أو "الرد بالمثل".

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "هُدنات"

في سياق متصل، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعاً لبحث التطورات في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية، والتطورات في كل من أوكرانيا وبين أذربيجان وأرمينيا.

وقبيل الاجتماع، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في تصريحات للصحفيين، ضرورة إعلان "هُدنات وليس هدنة واحدة" من أجل أن يتمكن الاتحاد من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجدد بوريل تأكيد حاجة قطاع غزة الماسة إلى مياه الشرب والوقود والمواد الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أنّ هذه المساعدات جاهزة على الحدود في الجانب المصري وتنتظر إدخالها عبر معبر رفح الحدودي.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس، الاثنين، أن "الهدنة الإنسانية" للأعمال القتالية في غزة مهمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقال يرابتريتيس قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن من المهم أن يتبنَّى الاتحاد موقفاً مشتركاً، "وأعتقد أنه يجب أن تُعلن هدنة إنسانية للأعمال القتالية".

وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية تستحوذ على أهمية كبيرة لإنشاء ممرات إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لإصلاح البنى التحتية المتضررة وتقديم المساعدات الطبية لعلاج الجرحى والمرضى، مضيفاً: "كرامة الإنسان وحياة الناس لها قيمة بغض النظر عن اللون أو الجنسية".

تونس وتجريم التطبيع مع إسرائيل

على جانب آخر، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين، تأييدها قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "نحن مع قانون لتجريم التطبيع، نظراً إلى وجود اختراقات إسرائيلية في المجتمع التونسي في عديد من المجالات".

وتصاعد الجدل في تونس مؤخراً، حول مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بين متمسكين بتمريره من نواب كتلة الخط الوطني السيادي وأنصارهم من جهة، وبقية الكتل البرلمانية من جهة أخرى.

ويشهد عديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.