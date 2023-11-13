أعلنت "كتائب القسَّام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، استهداف قواتٍ وآلياتٍ إسرائيلية بعدة مناطق شمال وغربي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات منفصلة للقسَّام بعد دخول المعارك مع القوات الإسرائيلية يومها الثامن والثلاثين، واحتدام الاشتباكات بين الطرفين منذ بداية العمليات البرية أواخر الشهر الماضي.

وأكدت "القسَّام"، في بيان عبر منصة تليغرام، قنص جنديَّين إسرائيليَّين شمال بيت حانون وإصابتهما إصابة مباشرة.

وأوضحت، في بيان آخر، أنها استهدف "دبابتين صهيونيتين" شمال بيت حانون بقذائف الياسين 105.

كما أشارت، في بيان ثالث، إلى "تدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 واحتراقها بالكامل".

ووفق بيانات القسَّام، فإن مقاتليها تمكنوا، الاثنين، من "تدمير 7 دبابات إسرائيلية غرب مدينة غزة بجانب 4 آليات عسكرية شمال غرب المدينة".

وأوضحت أنها "تدكُّ قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك وفي محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما ذكرت، في بيان منفصل، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة متحصّنة في مبنى بقذيفة TBG شمال بيت حانون.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على بيانات "القسّام".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور الآن بين كتائب القسّام وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 فلسطينيّاً، بينهم 4630 أطفال و3130 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.