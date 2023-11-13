كشف موقع "أكسيوس"، الاثنين، عن توقيع 100 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة داخلية معارضة لسياسة الرئيس جو بايدن بما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وقال الموقع إن المذكرة التي حصل على نسخة منها "تشير إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة".

وذكر أن المذكرة مكونة من خمس صفحات، وقاد حراك توقيعها دبلوماسي كان قد أشار مسبقاً في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن دعم بايدن لإسرائيل جعله "متواطئاً في الإبادة الجماعية" في غزة، وقال أكسيوس إن الأمر يقدم "نظرة نادرة" على الانقسامات الصريحة داخل إدارة بايدن بشأن الحرب.

وتحث المذكرة، حسب الموقع، كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث قُتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في الحرب، وفقًا لوزارة الصحة هناك.

وقال الموقع: "جزء من لغة المذكرة يردد صدى لغة النشطاء التقدميين في الولايات المتحدة الذين غضبوا واحتجوا على طريقة تعامل إدارة بايدن مع الحرب، وهو ما خلق تحدياً جديداً لحملة الرئيس للانتخابات المقبلة عام 2024".

وتتهم المذكرة بايدن بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، الذي دعم فيه إسرائيل.

وقال الموقعون على المذكرة: "نوصي بشدة بأن تدعو الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح الرهائن من جهة حماس وإسرائيل"، مشيرين إلى أن إسرائيل تحتجز آلافاً ومن ضمنهم محتجزون دون تهم.

وحسب الموقع، جرى إرسال هذه المذكرة إلى مكتب السياسيات بوزارة الخارجية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي تبدأ بالإشارة إلى ما سمّته "الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي.

رغم ذلك، يركز الموقعون في مذكرتهم على الهجوم المضاد الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة.

وتوضح المذكرة أن "الإجراءات الإسرائيلية التي شملت قطع الكهرباء والماء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين تشكل كلها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وجاء في المذكرة: "ومع ذلك، فقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل".

وأضافت: "لقد ضاعفنا مساعداتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".

وقال أكسيوس: "ما شاهدناه في المذكرة وجود انتقادات أوسع لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وما يسميه الموقعون الفشل في دفع مسار قابل للتطبيق نحو حل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".

وانتقدت المذكرة بايدن لأنه "شكّك في عدد القتلى في غزة"، وكان قد قال في 27 أكتوبر/تشرين الأول إنه "لا يثق" بالأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضًا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.

وأشار الموقع إلى أنه ليس من الواضح عدد المذكرات المعارضة التي جرى رفعها في وزارة الخارجية خلال الحرب، ولفت إلى أن صحيفة بوليتيكو قالت الأسبوع الماضي: "توجد مذكرة دعت الولايات المتحدة إلى انتقاد انتهاكات إسرائيل للأعراف الدولية علناً".

وقال الموقع: "منذ حرب فيتنام، حافظت وزارة الخارجية الأمريكية على (قناة معارضة) لإعطاء الدبلوماسيين -في السفارات البعيدة وفي مقر الوزارة- وسيلة لتسجيل معارضتهم للسياسات"، وأضاف: "من المفترض أن تبقى مذكرات المعارضة داخل المبنى، لكن في بعض الأحيان يجري تسريبها إلى وسائل الإعلام".