أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 1153 مجزرة في قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11240 بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة.

وقال المكتب إنه أُصيب أكثر من 29 ألف شخص نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 70% منهم من الأطفال.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 189 بين طبيب وممرض ومسعف، وفق المكتب الذي أفاد أيضاً بأن 41120 وحدة سكنية في القطاع تهدمت كلياً نتيجة الغارات الإسرائيلية.

كما أشار إلى تدمير 94 مقراً حكومياً و253 مدرسة و71 مسجداً وثلاث كنائس في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، محملاً الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين.

وطالبت حكومة غزة بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم، وكذلك بالعمل على إدخال الوقود فوراً إلى مستشفيات القطاع قبل تفاقم الكارثة، محذرة من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت.

قصف متواصل على القطاع

في غضون ذلك، تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في اليوم الـ38 من العدوان على قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، فيما تعرض شمال القطاع لأحزمة نارية عنيفة بفعل استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، الاثنين، سقوط "شهداء وجرحى" إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية بحي "الخلفاء"، وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن هناك "شهداء وجرحى جراء تدمير الاحتلال (الإسرائيلي) بناية سكنية في حي الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

ووفق الأناضول فإن القصف أسفر عن سقوط "شهيد على الأقل و10 إصابات، جرى استخراجها من مكان القصف".

بينما سقط شهيدان وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم خان يونس جنوبي القطاع، بينما استشهد ستة أشخاص وأصيب العشرات بقصف مماثل استهدف منزلاً في بني سهيلا شرق خان يونس.

تحذيرات من كارثة إنسانية جراء نقص الوقود

من جانبها، أطلقت الأمم المتحدة الاثنين تحذيراً من أن نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة".

بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات شمال القطاع باتت خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود.

بدوره، حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة الاثنين من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي تحاصرها إسرائيل بينما تخوض معارك محتدمة مع حركة حماس.

وقال توماس وايت: "هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهم ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب" في القطاع المحاصر إذ يعيش 2,4 مليون نسمة نزح منهم 1,6 مليون ويعتمدون جميعاً وبشكل كامل على المساعدات.

بدوره، قال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن الأونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به ومن نزح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

وأضاف "إذا انتظرنا بضعة أيام، فبحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني، سيؤثر ذلك بشدة في سيارات الإسعاف والعمليات في المستشفيات الكبرى التي لدى بعضها القليل من الطاقة الشمسية لكنها هامشية، وبالتالي ستتوقف هذه المستشفيات عن العمل".

"لا مكان آمناً في غزة"

في السياق، أشار المفوض العام لازاريني، إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الأخير على مبنى أونروا الواقع جنوبي غزة مؤشر جديد إلى أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع".

وأوضح لازاريني، في بيان: "بالأمس، أصيبت دار ضيافة تابعة للأونروا في مدينة رفح، جنوبي غزة، بأضرار جسيمة جراء الغارات البحرية التي شنّتها القوات الإسرائيلية".

كارثة في مستشفى الشفاء

وبينما يواصل الاحتلال استهداف المستشفيات والمدنيين، حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة في مستشفى الشفاء نتيجة تكدس الجثامين وفقدان القدرة على إحصاء أعداد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

وأعلن مدير مجمّع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، في تصريحات، استشهاد ثمانية أشخاص في المستشفى منذ صباح الأحد، لافتاً إلى عدم وجود أي خدمة صحية أو ماء أو وقود في المجمّع.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوسف أبو الريش، الاثنين، إن مئات جثامين الشهداء "متكدسة" في ساحة مستشفى الشفاء الطبي المحاصر من القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، ما ينذر بـ"وباء وكارثة حقيقية".

وأضاف أبو الريش، أن "قوات الاحتلال تستهدف ساحات مستشفى الشفاء، إذ تتكدس جثامين مئات القتلى"، موكداً أن "الواقع ينذر بحدوث وباء وكارثة حقيقية".

وتابع: "الوضع خطير للغاية في مجمّع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات القطاع، المرضى يجبرون على الخروج من المستشفى رغم إصاباتهم، وطالبنا مراراً بضرورة تأمين مرضانا في أثناء إخلائهم من المستشفى".

وفي السياق، أشار أبو الريش إلى "فقدان وزارة الصحة القدرة على إحصاء أعداد القتلى والجرحى، جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع".

على حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، الاثنين، إن 32 مريضاً على الأقل من مستشفى الشفاء بغزة بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

استهداف مستشفيات القطاع

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية حصاراً مكثّفاً من القوات الإسرائيلية ضد أغلبية مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل غياب تام لمقوّمات الحياة من ماء وغذاء ونفاد احتياطات الوقود.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، توقف قافلة المركبات المخصصة لإخلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس، في المحافظة الوسطى، نتيجة "خطورة" الأوضاع في محيط المستشفى.

وقالت الجمعية (غير حكومية) عبر منصة إكس، إن "إطلاق النار الكثيف في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة مستمر"، مشيرة إلى "استمرار سماع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة".

وكانت الجمعية أعلنت الأحد خروج مستشفى القدس الذي تديره في قطاع غزة عن الخدمة؛ إثر نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

تواصل الاشتباكات

يأتي ذلك بينما لا تزال الاشتباكات في عدة مناطق داخل قطاع غزة مستمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية دارت مساء اليوم بين كتائب القسام وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام أنها قنصت جنديين إسرائيليين، واستهدفت قوة إسرائيلية خاصة متحصّنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" (TBG) شمال بيت حانون. واستهدفت دبابتين شمال بيت حانون بقذائف "الياسين 105"، ودبابتين أخريين غرب مدينة غزة.

وذكرت الكتائب أيضاً أنها تمكنت من استهداف أربع آليات إسرائيلية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105″، وأضافت "ندك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف هاون من العيار الثقيل".