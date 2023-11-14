بالرغم من الوحدة التي تجتهد الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإبرازها، من أجل تسويق صورة إسرائيل المترابطة والمتكافلة خلال الحرب التي يقودها جيشها ضد غزة، بدأت الانقسامات السياسية الإسرائيلية في الظهور في أعلى هرم السلطة في البلاد، وهو ما كشفته تقارير أخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة المصغرة فاشلة في توحيد قرار الأطراف المشاركة فيها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر تشكيل هذه الحكومة في 11 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بهدف واحد هو إدارة مرحلة الحرب. ومع استطالة أمد هذه الحرب تتزايد الشكوك بحدوث تفكك سياسي في إسرائيل، كما تروج توقعات عدة بقرب نهاية المسيرة السياسية لنتنياهو مع نهاية القتال.

وهم الوحدة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن وحدة الحكومة الإسرائيلية المصغّرة عبارة عن "وهم"، مُرجِعة ذلك إلى الخلافات الكبيرة بين أطرافها، والتي بدأت في البروز إلى السطح مع استمرار رحى الحرب في الدوران.

وانطلقت الصحيفة الفرنسية في تحليلها من التناقض الكبير بين مكونات الحكومة المصغرة، والتي تضم، إضافة إلى نتنياهو وحزب الليكود اليميني، ثلاث شخصيات بخلفيات عسكرية، هم: وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيسا الأركان السابقان بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذان رشحتهما المعارضة لدخول الحكومة.

وتشارك هذه الشخصيات جنباً إلى جنب مع زعيم حزب "شاس" الإسرائيلي المتطرف أرييه درعي، وهو الممثل الوحيد في حكومة الحرب لائتلاف الأحزاب الأصولية الدينية. كذلك زعيم القوميين المتطرفين إتمار بن غفير، الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي في الحكومة.

وقالت لوموند بأن نتنياهو يرفض التخلي عن حلفائه المتطرفين، سواء من "شاس" أو القوميين الكهانيين، مقابل ذلك يسعى غانتس جاهداً إلى تهميش تأثير هذه الأحزاب على القرارات التي تتخذها الحكومة. وكان بن غفير قد خرج عن صمته بشأن تلك المساعي، قائلاً إن هذه الحكومة أنشئت خصيصاً لإبعاده عن إدارة الحرب.

وقبل هذا، كان بن غفير من أشد المعارضين لتشكيل حكومة الحرب المصغرة، معتبراً إياها مساعي لإحراجه، إذ "سيقول [الناس] إن آيزنكوت وغانتس خبيران، وإن بن غفير لا يفهم في القضايا الأمنية".

ومن جهة أخرى، تشير الصحيفة إلى وجود خلاف أيضاً بين غانتس ووزير الدفاع غالانت والجنرال آيزنكوت. وفي حين لدى كل من غالنت وآيزنكوت نزوع إلى التصعيد واستخدام الرد بالقوة المفرطة غير المتناسبة، سواء على حماس أو على تحركات حزب الله في الشمال، يميل غانتس إلى التوافق بين العملية العسكرية والسياسية في التعامل مع الأحداث.

ويوجد خلاف حتى بين غالانت وآيزنكوت، وفق ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزير الأمن السابق ووزير الدفاع الحالي مختلفان بشكل حاد حول المعركة في غزة، وأن هذا الخلاف لم يقتصر على حكومة الحرب بل امتد إلى الحكومة الأوسع.

ارتدادات أزمة المحكمة العليا ومأزق تحمّل المسؤولية

وإضافة إلى هذا، أشارت لوموند، إلى أن نقطة تحمُّل رئيس الوزراء مسؤولية ما وقع في الـ7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، هي إحدى النقاط الخلافية الكبرى بين نتنياهو وغانتس وآيزنكوت، والتي لا تزال ترخي بظلالها على الحكومة المصغّرة.

ويعتبر الجنرالان المعارضان، أن رئيس الوزراء قد تجاهل تحذيراتهما حول أن الأزمة السياسية بخصوص "إصلاح المحكمة العليا"، والتي امتدت لشهور من الاحتجاجات، قد تشجع خصوم إسرائيل في غزة ولبنان وإيران على الهجوم عليها.

وحسب الكاتب والباحث الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور عبد الله عقرباوي، فإن "عملية طوفان الأقصى جاءت على هذه الحالة من الهشاشة غير المسبوقة في كيان الاحتلال، لتزيد من عمق الأزمة وتعزّز مسارات انعدام الثقة بين أطراف الأزمة".

ويضيف الباحث: "المسار الأمريكي في شدّ أوصال البيئة السياسية الهشة لدولة الاحتلال لا يبدو قادراً على النجاح" وهو "استباق لمشهد الملامات وتحميل المسؤوليات المتبادل وتشكيل لجان التحقيق، الذي ينتظر الجميع، إذ تمثل هواجس (الأزمة) الأخيرة هذه أحد أهم دوافع اتخاذ القرار لدى أطراف مجلس الحرب الإسرائيلي، ورغم محاولات الظهور بمشهد موحَّد، فإنّ دلالات الخلاف لا يمكن تجاوزها أو إخفاؤها".

ومن جهة أخرى، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مسؤولية الهجوم المباغت. وفي تقرير لها، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن "فشل نتنياهو في الاعتذار عن ما يعدّه الكثيرون أسوأ كارثة حلَّت بالشعب اليهودي منذ المحرقة أمرٌ يدعو للحيرة والاستغراب".

ونقلت الصحيفة عن أنشيل فيفر، مؤلف السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إن "نتنياهو وقح جداً (...) إنه يدرك تماماً أن هذه هي أكبر مأساة في تاريخ إسرائيل ومسيرته السياسية. لكن الاعتذار في نظره هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة، وهو لا ينوي الاستقالة".

ومن جانبه، انتقد زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً: "يجب أن يتوقف رئيس الوزراء عن محاولة تبرئة نفسه من المسؤولية. وإذا استمر نتنياهو في التعامل مع مسألة من هو المذنب ومن هو المسؤول، فإننا أيضاً سنناقش مسألة من هو المذنب ومن هو المسؤول. ولن يخرج من هذا النقاش على أحسن حال".

وكشفت استطلاعات صحيفة "معاريف" العبرية، عن أن 80% من الإسرائيليين يعتقدون أنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يتحمل مسؤولية ما حدث في قطاع غزة. وفي استطلاع آخر لجيروزاليم بوست، ترتفع هذه النسبة إلى 94% من الإسرائيليين، فيما يعتقد 56% منهم أن على نتنياهو تقديم الاستقالة بعد انتهاء الحرب الجارية.

أسئلة حول استمرار نتنياهو

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تحوم شكوك كبيرة حول مستقبل نتنياهو السياسي بعد انتهائها، مع تعالي الأصوات المطالبة بتنحيه عن المنصب، والتي يزيد من تأجيجها رفضه القاطع لتحمل المسؤولية في عملية "طوفان الأقصى.

وأظهر استطلاع للرأي، أجري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن 76% من الإسرائيليين يريدون استقالة نتنياهو. وتراجعت صحيفة "إسرائيل هايوم"، التي تعد من أكبر الداعمين لرئيس الوزراء وحزبه، عن هذا الدعم، ونشرت افتتاحية تدعو إلى الإطاحة به بعد الحرب.

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ناحوم برنياع، أن بنيامين نتنياهو يفضل عملية طويلة وغير حاسمة يوقفها الأمريكيون في مرحلة معينة، وذلك لأنه يعلم يقيناً أنه بعد انتهاء الحرب مباشرة ستبدأ عملية إقالته ومحاكمته.

بالمقابل، قد يصطدم هذا التكتيك بنفاد صبر الولايات المتحدة، التي أصبح مسؤولوها يوجهون انتقادات علنية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. وحسب الصحافية في يديعوت أحرونوت أورلي أزولاي، فإن التصريحات الأمريكية الأخيرة تشير إلى قرب نفاد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة والغرب لإسرائيل من أجل حسم الحرب، لا سيما بعد تصاعد قلق الجاليات اليهودية في العالم من تعرضهم لأعمال انتقامية على خلفية الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.

واضطر الرئيس الأمريكي جوبايدن إلى دعوة إسرائيل لـ"حماية" مستشفىالشفاء في مدينة غزة، والذي تحول إلى ما يشبه الهدف الرئيسي لها في معركة السيطرة على النصف الشمالي من القطاع.

وأصبحت الحرب الدموية في غزة تثير حفيظة الكثير من المسؤولين في الإدارة الأمريكية. ونشرت مجلة بوليتيكو في تقرير لها، أن موظفي وزارة الخارجية الأمريكية وجّهوا "انتقادات لاذعة" إلى الإدارة، وطالبوها بالضغط لوقف إطلاق النار وتوجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين.

ورفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعماً غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد يهدد هذا الواقع أيضاً المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يقبع على بعد عام من انتخابات رئاسية يأمل من خلالها الفوز بولاية ثانية. وهو ما أشارت إليه سيلفيا يعقوب، الموظفة في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، في تغريدة لها، مشيرة إلى أن استمرار دعم بايدن للدولة العبرية سيضر بجهود إعادة انتخابه في عام 2024.

من جانب آخر تطورت التحركات من أجل إزاحة نتنياهو، إذ يناقش وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود الإطاحة به، عبر تصويت بحجب الثقة وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة "13" العبرية: "منذ اليوم التالي للحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجري مناقشة الوضع في غزة، ومناقشة النظام السياسي في إسرائيل". وأضافت أن "وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يناقشون إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تصويت بحجب الثقة".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه "حتى الأيام الماضية لم يكن الأمر مطروحاً ولو حتى في اجتماعات خاصة". وقالت: "في الأيام الأخيرة، يبدو الأمر أكثر جدية بعض الشيء، سواء بسبب عدد أعضاء الكنيست والوزراء المشاركين في المشاورات، أو لأنهم بدؤوا بإشراك قادة أحزاب المعارضة في هذه القضية".

وأضافت: "الأساس المنطقي لأعضاء الكنيست من الليكود هو أنه إذا ظل نتنياهو على رأس الحزب وتوجهت إسرائيل إلى الانتخابات، وفي حال هزيمة الليكود المحتملة، فإن العديد منهم لن يعودوا ليشكلوا جزءاً مهماً من النظام السياسي". وتابعت: "على هذه الخلفية، بدأت مجموعة كبيرة بفحص احتمال أنه بعد الانتهاء من العملية البرية، أي حتى بعد خروج الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ، فإنهم سيتجهون إلى خطوة حجب الثقة البنّاءة".