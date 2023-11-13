سياسة
3 دقيقة قراءة
أبو عبيدة: الاحتلال تهرّب من صفقة تبادل أسرى والقصف تسبب بمقتل مجندة أسيرة
أكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسَّام، أبو عبيدة، أن الاحتلال الإسرائيلي تهرَّب من صفقة تبادل أسرى توسطت فيها دولة قطر، كاشفاً أن القصف المستمر على غزة تسبب في مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة لديهم.
أبو عبيدة: الاحتلال تهرّب من صفقة تبادل أسرى والقصف تسبب بمقتل مجندة أسيرة
أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً خلال الـ48 ساعة الأخيرة / صورة: AA
13 نوفمبر 2023

أعلن الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسَّام "أبو عبيدة"، مساء الاثنين، تدمير الكتائب 20 آلية عسكرية إسرائيلية كليّاً أو جزئيّاً خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة في أثناء التصدي لتوغل جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور بثته كتائب القسّام: "بعد 38 يوماً من بدء عملية طوفان الأقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لآليات الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة في مدينة غزة وبيت حانون من عدة جهات".

وأضاف: "مجاهدونا يواصلون ضرباتهم للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته وحشوداته بقذائف الهاون".

وكشف أبوعبيدة أن "مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية كليّاً أو جزئيّاً".

وتابع: "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا محاولة للهروب من الهزيمة".

وقال الناطق باسم القسّام: "ستبقى قوات الاحتلال تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها".

وأشار إلى ملف تبادل الأسرى، مؤكداً أنه "كان هناك جهد من الوسطاء القطريين للإفراج عن 50 من النساء والأطفال من أسرى العدو، مقابل الإفراج عن 200 طفل و75 سيدة فلسطينية"، بالتوازي مع هدنة 5 أيام.

وشدد على أن الهدنة يجب أن تشمل وقف إطلاق النار والسماح بدخول مساعدات الإغاثة إلى كل مكان في قطاع غزة.

واتهم أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة ملف أسراه والعمل على التخلص منهم، كاشفاً عن مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة خلال قصف إسرائيلي.

وجدّد التأكيد أن القصف الإسرائيلي يعرّض حياة جميع الأسرى الإسرائيليين للخطر كل ساعة.

وختم أبو عبيدة كلمته المصورة بالتحية للشعب الفلسطيني والدعوة لدعمه والانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن “ثقتنا المطلقة بنصر الله وعدالة قضيتنا لا تُعفي كل فرد أو جماعة في أمّتنا من أمانة قضية فلسطين”.

ونشرت كتائب القسّام رسالة مصورة للأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، التي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 فلسطينيّاً، بينهم 4630 طفلاً و3130 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us