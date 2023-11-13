أعلن الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسَّام "أبو عبيدة"، مساء الاثنين، تدمير الكتائب 20 آلية عسكرية إسرائيلية كليّاً أو جزئيّاً خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة في أثناء التصدي لتوغل جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور بثته كتائب القسّام: "بعد 38 يوماً من بدء عملية طوفان الأقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لآليات الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة في مدينة غزة وبيت حانون من عدة جهات".

وأضاف: "مجاهدونا يواصلون ضرباتهم للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته وحشوداته بقذائف الهاون".

وكشف أبوعبيدة أن "مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية كليّاً أو جزئيّاً".

وتابع: "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا محاولة للهروب من الهزيمة".

وقال الناطق باسم القسّام: "ستبقى قوات الاحتلال تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها".

وأشار إلى ملف تبادل الأسرى، مؤكداً أنه "كان هناك جهد من الوسطاء القطريين للإفراج عن 50 من النساء والأطفال من أسرى العدو، مقابل الإفراج عن 200 طفل و75 سيدة فلسطينية"، بالتوازي مع هدنة 5 أيام.

وشدد على أن الهدنة يجب أن تشمل وقف إطلاق النار والسماح بدخول مساعدات الإغاثة إلى كل مكان في قطاع غزة.

واتهم أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة ملف أسراه والعمل على التخلص منهم، كاشفاً عن مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة خلال قصف إسرائيلي.

وجدّد التأكيد أن القصف الإسرائيلي يعرّض حياة جميع الأسرى الإسرائيليين للخطر كل ساعة.

وختم أبو عبيدة كلمته المصورة بالتحية للشعب الفلسطيني والدعوة لدعمه والانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن “ثقتنا المطلقة بنصر الله وعدالة قضيتنا لا تُعفي كل فرد أو جماعة في أمّتنا من أمانة قضية فلسطين”.

ونشرت كتائب القسّام رسالة مصورة للأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، التي قُتلت إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ومنذ 38 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 فلسطينيّاً، بينهم 4630 طفلاً و3130 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.