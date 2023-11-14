استُشهد 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، 7 منهم في مخيم طولكرم شماليّ الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن شابّاً "استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، متأثراً بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل".

كانت قوات الاحتلال أطلقت النار الليلة الماضية على الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة (20 عاماً)، وهو من بلدة الشيوخ، قرب مدخل بلدة بيت عينون، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفق "وفا".

ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الاقتراب من الحلايقة وتقديم العلاج له، وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً، واحتجزت جثمانه لديها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل شابّاً فلسطينياً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة كريات أربعة في محافظة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي طولكرم ارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى خمسة شهداء بعد "استشهاد ثلاثة شبان بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة" وفقاً لما نقلته وكالة "وفا" عن مصادر طبية.

وأشارت إلى أن الشهداء الثلاثة هم: سعيد سليمان يوسف أبو طاحون (24 عاماً)، وجهاد خالد مقبل غانم (27 عاماً)، ومصعب عمر أحمد الغول (21 عاماً)، كما أصيب 9 آخرون، 3 منهم إصاباتهم حرجة.

وقال شهود عيان إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، فيما انتشر قناصة الجيش الإسرائيلي على أسطح بعض البنايات.

ووفق الشهود، اندلعت اشتباكات بين القوات المقتحمة ومسلحين فلسطينيين داخل المخيم، فيما تداول ناشطون على شبكات التواصل مقاطع فيديو تُسمَع فيها أصوات إطلاق نار.

واعتقلت القوات فجر الثلاثاء مواطنَين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وفي نابلس فجرت القوات منزلاً في قرية عوريف جنوبيّ المدينة، بعد أن اقتحمت بأكثر من 20 مركبة عسكرية القرية وداهمت منزل عائلة الشهيد مهند شحادة، بعد محاصرته، ثم فجّرته.

كما اقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من محاور عدة وحاصرت منزلاً.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 194، وأصيب أكثر من 2700 آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.