أودت غارات إسرائيلية عنيفة، فجر الثلاثاء، على شمالي وجنوبي قطاع غزة، بحياة عشرات من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "استُشهد 10 مواطنين أغلبهم من الأطفال وأُصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الآغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس جنوبي قطاع غزة".

ووصل 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي جراء قصف منزل لعائلة السواركة إلى جانب مدرسة الفاخورة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق قناة الأقصى على منصة تليغرام.

وأفادت القناة بـ"استشهاد لاعبَي المنتخب الوطني الفلسطيني للكرة الطائرة حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، جراء قصف طائرات الاحتلال مخيم جباليا".

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، مساء الاثنين، ودُمر 12 منزلاً كلياً، بقصف إسرائيلي على منطقة نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال تليفزيون فلسطين الرسمي على منصة تليغرام: "انتشال عشرات الشهداء، وتدمير 12 منزلاً كلياً، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي)، استهدف منطقة نادي خدمات جباليا".

وفي وقت لاحق، قال التليفزيون إنه جرى "انتشال 31 شهيداً حتى اللحظة".

من جانبها، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الاثنين، تعرض سيارة إسعاف والمرضى الذين كانوا داخلها لهجوم إسرائيلي بالقرب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقالت المنظمة الإنسانية، في سلسلة تدوينات على حسابها عبر منصة إكس: "هناك جرحى حول مستشفى الشفاء، ويحتاجون لرعاية طبية، ولا يمكننا إدخالهم إلى المستشفى".

كما أشارت إلى أنه "مع وجود 600 مريض مقيم و37 طفلاً ومريضاً بحاجة إلى العناية المركزة في المستشفى، رفض الفريق الطبي التابع للمنظمة هناك المغادرة ما لم يجرِ إخلاء المرضى أولاً".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

توقُّف مولدات الطاقة

على صعيد متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء "توَقف (اليوم) مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضاً في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة".

وأشارت إلى وجود نحو 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم.

وأضافت أن "المستشفى الآن يعتمد على مولد صغير جداً لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ"، مشيرةً إلى أن الوقود المتبقي "سينفد خلال 24 ساعة".

وقالت إن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر في عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، "إذ أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع".

كانت الجمعية قد أعلنت، الأحد، خروج مستشفى القدس الذي تديره في قطاع غزة عن الخدمة؛ إثر نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ويستمر حصار واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمشافي غزة والعاملين فيها والجرحى والمرضى، حيث أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، بأن عدد الشهداء من الكوادر الطبية بلغ 189 بين طبيب وممرض ومسعف.

وبينما يواصل الاحتلال استهداف المستشفيات والمدنيين، حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة في مستشفى الشفاء نتيجة تكدس الجثامين وفقدان القدرة على إحصاء أعداد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

وأعلن مدير مجمّع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، في تصريحات، الاثنين، استشهاد ثمانية أشخاص في المستشفى منذ صباح الأحد، لافتاً إلى عدم وجود أي خدمة صحية أو ماء أو وقود في المجمّع، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، الاثنين، إن 32 مريضاً على الأقل من مستشفى الشفاء بغزة بينهم ثلاثة أطفال استُشهدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوسف أبو الريش، الاثنين، إن مئات جثامين الشهداء "متكدسة" في ساحة مستشفى الشفاء الطبي المحاصَر من القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، ما ينذر بـ"وباء وكارثة حقيقية".

وتابع: "الوضع خطير للغاية في مجمّع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات القطاع، المرضى يجبَرون على الخروج من المستشفى رغم إصاباتهم، وطالبنا مراراً بضرورة تأمين مرضانا في أثناء إخلائهم من المستشفى".

ومنذ 39 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.