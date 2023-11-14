سياسة
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برلمان ليبيا يقر إضافات لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" ويدعو لدعم غزة
أعلن البرلمان الليبي موافقته بالإجماع على إضافة أحكام جديدة إلى قانون "تجريم التعامل مع إسرائيل". وسبق لمجلس النواب الليبي أن هدد بالسعي نحو "وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل" في حالة عدم توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.​​​​​​​
برلمان ليبيا يقر إضافات لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" ويدعو لدعم غزة
البرلمان الليبي يقر إضافات لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

أقر البرلمان الليبي، الاثنين، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" الصادر عام 1957، داعياً مؤسسات الدولة لـ"تقديم كل الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة".

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي شرقي البلاد، وفق بيان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال بليحق إن المجلس "ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 62 لسنة 1957، صوَّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون".

ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة إلى القانون القديم، أو عدد النواب الذين صوَّتوا لصالح التعديلات الجديدة.

وسبق لمجلس النواب الليبي أن طالب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فوراً، احتجاجاً على دعم بلدانهم الدولة العبرية في عدوانها المدمر على قطاع غزة.

ويحظر القانون الليبي "رقم 62" على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

كما قرر المجلس "مخاطبة جميع مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هدد مجلس النواب الليبي، بالسعي نحو "وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة".​​​​​​​

وقال المجلس في بيان إن "الحرب الدائرة في غزة اليوم، هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصَر".

وأضاف: "من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه بمغادرة البلاد فوراً".

ومنذ 39 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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