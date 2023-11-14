سياسة
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قتيلان لجيش الاحتلال بغزة يرفعان حصيلة قتلى الجنود لـ47 منذ العملية البرية
ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 47 قتيلاً بعد إعلان مقتل جنديين شمالي غزة، فيما أكدت كتائب القسام استمرار تصديها للعدوان الإسرائيلي على غزة.
قتيلان لجيش الاحتلال بغزة يرفعان حصيلة قتلى الجنود لـ47 منذ العملية البرية
وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 47 قتيلاً منذ بدء العملية البرية / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
14 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة أمس "الاثنين"، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان: "قُتل جنديان يوم الاثنين خلال القتال في قطاع غزة، هما الرقيب أول روي ماروم (21 عاماً) من رعنانا، والرائد راز أبو العافية (27 عاماً) وهو جندي احتياط من ريشبون".

وأضاف: "كما أُصيب مقاتل احتياطي، وعنصر دائم من الكتيبة 605 بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة".

وتابع: "أُصيب مقاتلان من الكتيبة 299، واللواء 300، بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات بالقرب من المنطقة الزراعية".

ووفق البيان "جرى إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها مستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

وأعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في كلمة مسجلة بُثت ليلة أمس، أن "مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية كليّاً أو جزئيّاً".

متوعداً أن تبقى "قوات الاحتلال تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها".

وأكدت "القسَّام"، في بيان عبر منصة تليغرام، قنص جنديَّين إسرائيليَّين شمالي بيت حانون وإصابتهما إصابة مباشرة.

وأوضحت، في بيان آخر، أنها استهدفت "دبابتين صهيونيتين" شمالي بيت حانون بقذائف "الياسين 105".

ومنذ 39 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11 ألف فلسطينيّ، وأُصيب أكثر من 27 ألفاً آخرين جُلّهم من الأطفال والنساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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