رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، لـ"فشلهم في منع الإبادة الجماعية في غزة".

الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، التي رفعها مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، نيابةً عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في غزة، تتبعت 75 عاماً من التاريخ، وحللت الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنّتها والتي تُظهر استخفافاً بالقانون الدولي.

وتأتي الدعوى في أعقاب تحذيرات شديدة من خبراء حقوق الإنسان والأمم المتحدة من أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وكان مركز الحقوق الدستورية، قد حذّر بايدن وبلينكن وأوستن، الشهر الماضي، من أنهم قد يتحملون مسؤولية الفشل في منع جرائم إسرائيل في غزة، ودعمها.

وقال إنه أرسل إلى المتهمين الثلاثة، في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

ويصف أحد الخبراء في هذه الدعوى، تصرفات إسرائيل بأنها إبادة جماعية ويقول إن إدارة بايدن انتهكت واجبها بموجب القانون الدولي لمنعها.

وقال المركز إنه على الرغم من ازدياد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو "إلحاق أضرار جسيمة" بالفلسطينيين في قطاع غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار ورفع الحصار، حتى إنها استخدمت حق النقض ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

ورأى أن تمويل وتسليح وتأييد القصف الإسرائيلي المدمر والحصار الكامل للقطاع، تشكّل فشلاً ذريعاً في منع وقوع إبادة جماعية، وتعدّ تواطؤاً فيها.

وفي دعواهم، يطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأمريكيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل.

وفي بيان صحفي ، قال مركز الحقوق الدستورية إن بعض المحاكم حددت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية كشكل من أشكال التواطؤ".

وتقدم الدعوى أيضًا جدولاً زمنياً دقيقاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقته إسرائيل بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليونَي فلسطيني واستشهاد أكثر من 11000.

كما يعرض الجدول تفاصيل الأهداف التي حددتها إسرائيل خلال عدوانها، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تُظهر عدم احترام القانون الدولي.

محاولة احتواء الانتقادات

في غضون ذلك، تحرك بلينكن، أمس "الاثنين"، للتعامل مع الانتقادات المتزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن ما لا يقل عن ثلاث برقيات تنتقد "دعم بايدن الراسخ لإسرائيل"، أُرسلت عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة، التي تأسست خلال حرب فيتنام وتسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة مع وزير الخارجية دون الكشف عن هوياتهم.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي وزارة الخارجية أقر بلينكن بالأثر العاطفي الذي أحدثه الصراع على العاملين وكذلك بالانقسامات المحتملة داخل القيادات حول السياسة.

وقال بلينكن في الرسالة: "المعاناة المصاحبة لرؤية صور يومياً للرضع والأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. وأنا شخصياً أشعر بذلك".

ومنذ 39 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11 ألف فلسطينيّ، وأُصيب أكثر من 27 ألفاً آخرين جُلّهم من الأطفال والنساء.