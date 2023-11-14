سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تؤكد "انعدام الأمن الغذائي" لدى جميع سكان غزة بسبب الحرب
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن جميع السكان المدنيين في غزة يعانون في هذه المرحلة "انعدام الأمن الغذائي"، حيث خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ 39 يوماً أوضاعاً إنسانية وصحية كارثية.
الأمم المتحدة تؤكد "انعدام الأمن الغذائي" لدى جميع سكان غزة بسبب الحرب
"فاو": جميع سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن جميع سكان غزة ضمن الفئات التي تعاني "انعدام الأمن الغذائي".

وقال شو دونيو، المدير العام للمنظمة، في بيان ليل الاثنين/الثلاثاء على الموقع الرسمي للمنظمة، إن "المنظمة ترى أن جميع السكان المدنيين في غزة يعانون في هذه المرحلة انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن "تصاعد الأعمال العدائية في إسرائيل وفلسطين يؤثر بشكل كبير على جميع أبعاد الأمن الغذائي".

وأضاف قائلاً: "يعد توفير الماء والغذاء والدواء والوقود من الأولويات العاجلة والبدهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء".

وتابع المسؤول الأممي أنه "حتى قبل التصعيد، كان نحو 60 بالمئة من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن الغذائي أو معرَّضة له".

وأشار أيضاً إلى انهيار الأنشطة الزراعية والغذائية في غزة منذ بداية الحرب الحالية وانقطاع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

كما توقفت أنشطة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وإنتاج الفواكه والخضراوات الطازجة، الأمر الذي حال دون الوصول إلى المصادر الحيوية للبروتين والأغذية المغذية، فضلاً عن المصادر الرئيسية لفرص العمل وسبل العيش، وفق المسؤول الأممي.

ومنذ 39 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعاً إنسانية وصحية كارثية، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود.

وخلَّفت الحرب المدمرة على غزة استشهاد أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us