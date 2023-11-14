قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يروج الأكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيداً لتدمير المستشفيات وقتل المرضى".

وقال المكتب في بيان ليل الاثنين/الثلاثاء، على منصة تليغرام: "خرج علينا الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب، عرض خلاله فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية وتُظهر بشكل واضح مشاهد مركّبة وملفقة ومضللة للرأي العام، إذ يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات".

وأضاف: "ثبت سابقاً وبالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صوراً قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة وتبين لاحقاً أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة".

وتابع: "إنها محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات المعمداني والشفاء والإندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله المرضى والجرحى وقنصه الطواقم الطبية وإطلاقه النار والقذائف على النازحين واستهدافه سيارات الإسعاف".

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، قد نشر على حسابه في منصة إكس أن الجيش صفّى"خلية مخربين عملت في محيط مستشفى القدس وأطلقت النار من مدخله باتجاه قواتنا".

وأضاف أدرعي: "خلال نشاط لها تعرضت قواتنا لإطلاق قذائف RPG ونيران الأسلحة الخفيفة من مستشفى القدس في مدينة غزة".

واتهم المتحدث حركة حماس بـ "استغلال المواقع الحساسة، منها المستشفيات، بغية إطلاق النار" باتجاه الجيش.

استمرار المقاومة

وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إن إسرائيل تسوّق لـ"تقدم وهمي"، وتشن "حرباً نفسية" على سكان غزة، مؤكدةً على "نوعية" العمليات التي يخوضها المقاتلون الفلسطينيون.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات المتوغلة في قطاع غزة، "تحقق تقدماً ملحوظاً على عدة محاور".

فيما أكد برهوم أن "المقاومة ثابتة ومتصاعدة، وتدير المعركة بكل وعي وفهم واقتدار، وتتحكم في إدارة الميدان".

وعن حجم التوغل البري الإسرائيلي، قال برهوم: "وجود دبابات الاحتلال في أماكن محددة، لا يعني سيطرتها على الميدان".

وأضاف: "على مدار الساعة، تنفذ المقاومة في غزة عمليات نوعية وإبداعية، وتدمِّر دبابات ومدرعات العدو، وتقتل من جنوده في كل محاور القتال".

ومنذ 39 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11 ألف فلسطينيّ، وأُصيب أكثر من 27 ألفاً آخرين جُلّهم من الأطفال والنساء.