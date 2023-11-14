تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد المسؤول بتنظيم PKK الإرهابي رمزي أوجي، في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأكدت مصادر أمنية، الثلاثاء، أنّ الإرهابي المتخفي باسم "تشيا آميد" مُدرج على "النشرة الحمراء" لقائمة المطلوبين في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي كان مسؤول التنظيم في مدينة كركوك العراقية.

والتحق الإرهابي بالتنظيم عام 1992، وشارك في الكثير من الأنشطة الإرهابية بولاية ديار بكر التركية ومدينة عفرين السورية ومنطقة سنجار وغارة في العراق.

وجرى تحييده، حسب المصادر الأمنية التركية، في عملية خاصة للاستخبارات التركية بمدينة السليمانية شمالي العراق.