سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً في PKK الإرهابي بعملية بالسليمانية
حيّد جهاز الاستخبارات التركي، الثلاثاء، المسؤول بتنظيم PKK الإرهابي رمزي أوجي، في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق. وشارك أوجي في الكثير من الأنشطة الإرهابية بولاية ديار بكر التركية وعفرين السورية وسنجار في العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً في PKK الإرهابي بعملية بالسليمانية
الاستخبارات التركية تحيّد المسؤول بتنظيم PKK الإرهابي رمزي أوجي / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد المسؤول بتنظيم PKK الإرهابي رمزي أوجي، في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأكدت مصادر أمنية، الثلاثاء، أنّ الإرهابي المتخفي باسم "تشيا آميد" مُدرج على "النشرة الحمراء" لقائمة المطلوبين في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي كان مسؤول التنظيم في مدينة كركوك العراقية.

والتحق الإرهابي بالتنظيم عام 1992، وشارك في الكثير من الأنشطة الإرهابية بولاية ديار بكر التركية ومدينة عفرين السورية ومنطقة سنجار وغارة في العراق.

وجرى تحييده، حسب المصادر الأمنية التركية، في عملية خاصة للاستخبارات التركية بمدينة السليمانية شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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