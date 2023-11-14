سياسة
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فيدان يبحث مع عدة مسؤولين التطورات في غزة وإيصال المساعدات إليها
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع عدد من المسؤولين تطورات الأوضاع في غزة، وضرورة إيصال المساعدات إليها.
فيدان يبحث مع عدة مسؤولين التطورات في غزة وإيصال المساعدات إليها
لقاء بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جون / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مع عدة مسؤولين التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، تبادل خلاله الوزيران الآراء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الرياض العربية الإسلامية، السبت.

وبحث فيدان وشكري موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ناقش فيدان أيضاً ما يمكن فعله لمتابعة القرارات المتخَذة في القمة.

كما التقى فيدان، في وقت لاحق، الاثنين، مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جون، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، وفق مصادر دبلوماسية.

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، إضافة إلى تبادل الآراء حول قضايا إقليمية.

ومنذ 39 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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