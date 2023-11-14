أُصيب مصور قناة الجزيرة القطرية، الاثنين، بعد قصف إسرائيلي استهدف أماكن عمله في بلدة يارون، جنوبي لبنان.

وقالت القناة: "إصابة مصورنا عصام مواسي بجروح طفيفة، وتضرر عربة البث، جراء القصف الإسرائيلي لبلدة يارون جنوب لبنان". وأشار مدير مكتب قناة الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، خلال بث مباشر من جنوب لبنان، إلى أن "الاستهداف كان بشكل مباشر".

وأوضحت أن "الصحافيين كانوا موجودين في مكان مفتوح لا تخطئه العين".

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الاثنين، فرقا إعلامية في بلدة يارون الحدودية، جنوبي لبنان، بعدد من القذائف الصاروخية، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

​​​​​​​وأفادت الوكالة بأنه طُلب من الإعلاميين الذين وُجدوا لتغطية التطورات الميدانية في القطاع الغربي، "الابتعاد عن المنطقة خوفاً من توسع القصف المعادي".​​​​​​​

وفي قت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة عيناثا التابعة لقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

في المقابل، أكدت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "إصابة شخصين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، على (مستوطنة) موشاف نطوعا على الحدود اللبنانية"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود بوتيرة يومية قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

ولليوم الـ39 يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11 ألف فلسطينيّ، وأُصيب أكثر من 27 ألفاً آخرين جُلّهم من الأطفال والنساء.