سياسة
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شاهد | أمطار غزيرة تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة
تسببت أمطار غزيرة هطلت على قطاع غزة، الثلاثاء، في إغراق خيام وأمتعة النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه، جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 39 يوماً.
شاهد | أمطار غزيرة تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة
عائلات شهداء القصف الإسرائيلي ينتظرون خارج مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة / صورة: AFP
14 نوفمبر 2023

هطلت أمطار غزيرة، الثلاثاء، على قطاع غزة، ما فاقم حجم معاناة النازحين الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه.

وفي ساعات الصباح الأولى تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في انهيار وغرق عدد من خيام النازحين بشكل محدود بمناطق متفرقة من جنوب القطاع.

وتسببت مياه الأمطار بإغراق أمتعة وفراش النازحين الذين يقطنون الخيام في مستشفيات ومدارس مناطق جنوب قطاع غزة.

كما انهارت بعض الخيام بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت بداية دخول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة قبل أن يسارع النازحون لإعادة بنائها.

والخيام في المستشفيات والمدارس والساحات العامة، مصنوعة من النايلون والألواح الخشبية الرقيقة وأكياس الدقيق والأقمشة.

وانحسرت الأمطار وتراجعت سرعة الرياح بعد نحو ساعة لكن الأجواء تبقى ملبدة بالغيوم.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية في بيان، إن غزة تتأثر، الثلاثاء والأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ويكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وذكرت الدائرة أن الأمطار تسقط على معظم المناطق الفلسطينية وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

وأسفر القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة وشمال القطاع عن نزوح الكثير من السكان إلى جنوب قطاع غزة بسبب تدمير منازلهم أو إصابتها، ويقيم الكثير منهم في خيام أُقيمت بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، إضافةً إلى أماكن أخرى وسط وجنوب القطاع الذي لم تستثنه إسرائيل أيضاً من غاراتها.

ومنذ 39 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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