دعا الأزهر الشريف في مصر "أحرار العالم" والمؤسسات الدولية، إلى "تحرك عاجل"، لكسر الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للأزهر غداة إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خروج 22 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة، بسبب العدوان الإسرائيلي، وما رافقه من عدم توافر للوقود العنصر الحيوي لعمل المستشفيات واستمرار خدماتها الطبية.

وطالب الأزهر "المجتمع الدولي بمحاكمة الكيان الصهيوني، بشأن ‏مذابح الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي اقترفها".

وأشار إلى أن "هذا الكيان تسبب بخروج عدد كبير من مستشفيات غزة عن الخدمة، واستشهاد مرضى الرعاية المركزة، وأطفال ‏الحضانات بمستشفى الشفاء".

‏ ‏ودعا الأزهر "أحرار العالم والهيئات والمؤسسات الدولية، إلى التحرك العاجل لكسر هذا الحصار اللا إنساني، الذي يفرضه الصهاينة على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة".ب

وأكّد أن "الصمت على هذه الجرائم هو وصمة عار على جبين ‏الإنسانية والمجتمع الدولي".

والاثنين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة خروج 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المُركَّز على المستشفيات وتهديد الطواقم الطبية".

وأضاف في بيان أن الجيش الإسرائيلي "يروّج الأكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيداً لتدمير المستشفيات وقتل المرضى".

وتابع بأن الجيش يحاول "تبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه مستشفيات المعمداني والشفاء والإندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء".

وقال المدير العامّ للمستشفيات في غزة محمد زقوت، إنه "لا مكان آمن" لإجلاء الجرحى وحديثي الولادة من مجمع الشفاء الطبي، الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.

وأكّد في مؤتمر صحفي الاثنين، أن نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والخدمات الطبية، تَسبَّب في "استشهاد 32 مريضاً وطفلاً" كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الشفاء.

ومنذ 39 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.