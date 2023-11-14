اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الهجرة الطوعية واستيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة في دول العالم هو "الحل الصحيح" للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف في تغريدة الثلاثاء، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم هو حل إنساني يُنهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء".

وأضاف: "أرحب بمبادرة الإجلاء الطوعي لعرب غزة إلى دول العالم، هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر".

ويُطلَق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" في 1948، العام الذي شهد قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتابع: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي عام 48، الذين بدلاً من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، احتُجزوا كرهائن في غزة في الفقر والاكتظاظ، وكانوا رمزاً للرغبة في تدمير دولة إسرائيل وإعادة اللاجئين إلى يافا وحيفا وعكا وطبريا"، وفق لتعبيره.

واعتبر سموتريتش أن "أرضاً بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بلا موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل، اقتصادياً وسياسياً، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة".

وقال: "لهذا فإن قبول اللاجئين من قبل دول العالم التي تريد حقاً مصالحهم الفضلى، بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي (...) هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمشكلة اللاجئين ومعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء".

جاءت تصريحات سموتريتش تعقيباً على مقال مشترك للنائب داني دانون، من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والنائب رام بن باراك من حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، نُشرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ودعا دانون وبن باراك المجتمع الدولي إلى استقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ودعوَا في المقال "الدول في جميع أنحاء العالم إلى قبول أعداد محدودة من العائلات الغزية التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر".

واقترحا أنه "لو استقبلت كل دولة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، فإن ذلك سيساعد على تخفيف الأزمة" في غزة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقوات الاحتلال تسعى إلى تهجير سكان القطاع إلى شبه صحراء سيناء، وهذا ما رفضته مصر والدول العربية، لتشنّ بعد ذلك حملة منظمة لتهجير السكان من محافظتي غزة وشمالها.