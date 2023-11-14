تعتزم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس المقبل، مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وستجتمع اللجنة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية عن أنقرة فؤاد أوقطاي، وستناقش مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام.

كما ستناقش اللجنة في الاجتماع المقترحات التشريعية لبعض الاتفاقيات الدولية.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقَّع الرئيس رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ثم أُحيل إلى البرلمان.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.​​​​​​​