سياسة
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بعد توقيعه من أردوغان.. البرلمان التركي يناقش بروتوكول انضمام السويد للناتو
تجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس القادم، لمناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد وقّع على بروتوكول الانضمام في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأحاله مباشرة إلى البرلمان.
بعد توقيعه من أردوغان.. البرلمان التركي يناقش بروتوكول انضمام السويد للناتو
الرئيس التركي وقّع على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو وأحاله إلى البرلمان / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

تعتزم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس المقبل، مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وستجتمع اللجنة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية عن أنقرة فؤاد أوقطاي، وستناقش مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام.

كما ستناقش اللجنة في الاجتماع المقترحات التشريعية لبعض الاتفاقيات الدولية.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقَّع الرئيس رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ثم أُحيل إلى البرلمان.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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