حال استهداف الجيش الإسرائيلي كل من يتحرك داخل ساحات مجمع الشفاء الطبي في غزة، دون التمكن من دفن عشرات الجثث.

ويحاول الطاقم الطبي والعاملون بالمستشفى، الواقع غربي مدينة غزة، دفن عشرات الجثث الملقاة أمام ثلاجات الموتى الممتلئة، داخل المجمع، لكنهم لا يتمكنون من ذلك أيضاً.

وكان وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش، قال إن "مئات جثامين الشهداء متكدسة" في ساحة مستشفى الشفاء الطبي المحاصَر من الجيش الإسرائيلي، ما يُنذر بـ"وباء وكارثة حقيقية".

وأضاف أبو الريش أن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تستهدف ساحات مستشفى الشفاء، حيث تتكدس جثامين مئات الشهداء".

وأردف أن "الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى يحاولون دفن الجثث في باحات المستشفى لكنهم لا يتمكنون من ذلك بسبب القصف الإسرائيلي".

من جانبه، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، إن "179 جثة" على الأقل دُفنت، الثلاثاء، في "قبر جماعي" في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحاً أن بينهم 7 أطفال خدج تُوفوا جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف: "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي" مشيراً إلى أن "جثثاً تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح" مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من الجيش الإسرائيلي؛ بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفاه مكتب الإعلام الحكومي في غزة مراراً.

ومنذ 39 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.