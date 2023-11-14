سياسة
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80 سياسياً يطالبون المحكمة الجنائية الدولية بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة
تقدمت 80 شخصية سياسية تنتمي إلى 20 دولة أوروبية ومن أمريكا اللاتينية بطلب للنائب العام للجنائية الدولية، تطالبه فيها بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها قطاع غزة، وكذا مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته.
80 سياسياً يطالبون المحكمة الجنائية الدولية بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة
80 شخصية سياسية تطالب الجنائية الدولية بوقف “الإبادة الإسرائيلية” / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة، المحكمة الجنائية الدولية بوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة أوروبية وبأمريكا اللاتينية، للنائب العام للجنائية الدولية أحمد خان.

كما طالبت الشخصيات السياسية بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين في حكومته.

ومن بين الشخصيات التي طالبت الجنائية الدولية، جيريمي كوربين، النائب البريطاني أحد الزعماء التاريخيين لحزب العمال، والأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز.

ومنذ 39 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً فتاكة على غزة، دمّر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفاً 11 ألفاً و240 شهيداً فلسطينياً، بينهم أربعة آلاف و630 طفلاً، وثلاثة آلاف و130 امرأة، فضلاً عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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