طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة، المحكمة الجنائية الدولية بوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة أوروبية وبأمريكا اللاتينية، للنائب العام للجنائية الدولية أحمد خان.

كما طالبت الشخصيات السياسية بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين في حكومته.

ومن بين الشخصيات التي طالبت الجنائية الدولية، جيريمي كوربين، النائب البريطاني أحد الزعماء التاريخيين لحزب العمال، والأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز.

ومنذ 39 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً فتاكة على غزة، دمّر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفاً 11 ألفاً و240 شهيداً فلسطينياً، بينهم أربعة آلاف و630 طفلاً، وثلاثة آلاف و130 امرأة، فضلاً عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.