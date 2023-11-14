أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب شح الوقود والهجمات الإسرائيلية والبيئة غير الآمنة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن 22 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة، لافتة إلى أن المتبقي منها لا تتوافر فيه المستلزمات الطبية لمواصلة العمليات الجراحية الحرجة وتوفير العناية المركزة.

وشددت على أنه من الصعب للغاية إخلاء مستشفى الشفاء في غزة الذي يضم 700 مريض.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق نار فوري، وتوفير الخدمات الصحية والحماية للمدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي.

ومنذ 39 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.