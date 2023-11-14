انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، من مدينة ومخيم طولكرم الفلسطيني شمالي الضفة الغربية، بعد عملية استغرقت نحو 16 ساعة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي انسحب بالكامل من مدينة ومخيم طولكرم"، بعد أن نفذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

​​​​​​​وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "ارتفاع حصيلة شهداء طولكرم نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ ليل الاثنين إلى 7".

وأشارت إلى أن الشهداء هم "عبد معارك جربان (33 عاماً)، وسعيد سلمان أبو طاحون (32 عاماً)، وجهاد خالد غانم (25 عاماً)، ومصعب عمر الغول (21 عاماً)، وحازم محمد حصري (28 عاماً)، ومحمود علي حدايدة (25 عاماً)، ووليد مصيعي (26 عاماً)".

ولفتت الوزارة أيضاً إلى وجود "12 مصاباً، بينهم 4 في وضع حرج".

ومساء الاثنين، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مخيم طولكرم، بينما انتشر قناصة الجيش على أسطح بعض البنايات، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود، أن اشتباكات اندلعت بين القوات المقتحمة ومسلحين فلسطينيين داخل المخيم، بينما تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات إطلاق نار.

​​​​​​​وأشاروا إلى أن القوات دفعت بتعزيزات للمخيم، وجرفت شوارع وبنية تحتية، ودمرت مركبات، كما استخدم جيش الاحتلال الطائرات المسيّرة في العملية.

وتحدث الشهود أيضاً عن "انقطاع في الكهرباء والإنترنت جراء تدمير الشبكات من الجرافات".

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​