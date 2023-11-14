نظّم مئات الأشخاص من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية، وقفة في مدينة تل أبيب الثلاثاء، قبيل الانطلاق مشياً على الأقدام، في مسيرة مخطط لها أن تصل السبت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية.

ويأتي تصعيد أهالي الأسرى بعد تضارب المعلومات عن صفقة محتملة مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية وقطرية وتشجيع أمريكي.

وحمل أهالي الأسرى خلال الوقفة صور أبنائهم وارتدوا قمصاناً مطبوعاً عليها صورهم معنونة بعبارة "أعيدوهم إلى المنزل".

وخلال الوقفة، قالت شيلي شم توف، والدة الأسير عومر: "لا أعرف إذا كنتم تستطيعون أن تتخيلوا ما الأمر لي كأم عندما أكون غير قادرة على فعل أي شيء لابني".

وطالبت نتنياهو وحكومته بالرد على مطالبهم واتخاذ إجراءات لتنفيذها، مضيفة "لم تعد لدينا القوة، أعيدوا عائلاتنا إلى المنزل".

على حين عبّر يوفال هاران الذي أُسر أفراد عائلته السبعة من كيبوتس بئيري، عن تخوفه على حياة أفراد أسرته، قائلاً: "ليس لدينا وقت للانتظار أكثر". كما دعا "جميع مواطني إسرائيل ورؤساء البلديات وأعضاء الكنيست وحركات الشباب إلى المشاركة في المسيرة".

وكانت حكومة نتنياهو تعهدت بإعادة الأسرى إلى منازلهم، معتبرة أن "تشديد الضغط العسكري في غزة يساعد بإعادتهم".

لكن تكثيف القصف على القطاع يزيد من مخاوف العائلات على أبنائها، وتقول حركة "حماس" إن الحكومة الإسرائيلية تماطل في إبرام أي صفقة.

وتعرض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل هدنة لعدة أيام وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة والإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين بينهم من يحملون جنسيات أجنبية.

وحسب تقديرات فلسطينية فإن إسرائيل تحتجز ما يزيد على سبعة آلاف فلسطيني في سجونها، بينما أعلنت إسرائيل أن أسراها في غزة نحو 239.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لديه معلومات مؤكدة عن وجود 239 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.