سياسة
3 دقيقة قراءة
احتجاجات متواصلة.. أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بإعادة ذويهم
صعّد أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة ضغوطهم على حكومة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ونظّموا وقفة في تل أبيب قبل انطلاق مسيرتهم المعلنة إلى مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية، والمخطط وصولها السبت المقبل.
احتجاجات متواصلة.. أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بإعادة ذويهم
أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعدون ضغوطهم على الحكومة لإعادة ذويهم / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

نظّم مئات الأشخاص من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية، وقفة في مدينة تل أبيب الثلاثاء، قبيل الانطلاق مشياً على الأقدام، في مسيرة مخطط لها أن تصل السبت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية.

ويأتي تصعيد أهالي الأسرى بعد تضارب المعلومات عن صفقة محتملة مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية وقطرية وتشجيع أمريكي.

وحمل أهالي الأسرى خلال الوقفة صور أبنائهم وارتدوا قمصاناً مطبوعاً عليها صورهم معنونة بعبارة "أعيدوهم إلى المنزل".

وخلال الوقفة، قالت شيلي شم توف، والدة الأسير عومر: "لا أعرف إذا كنتم تستطيعون أن تتخيلوا ما الأمر لي كأم عندما أكون غير قادرة على فعل أي شيء لابني".

وطالبت نتنياهو وحكومته بالرد على مطالبهم واتخاذ إجراءات لتنفيذها، مضيفة "لم تعد لدينا القوة، أعيدوا عائلاتنا إلى المنزل".

على حين عبّر يوفال هاران الذي أُسر أفراد عائلته السبعة من كيبوتس بئيري، عن تخوفه على حياة أفراد أسرته، قائلاً: "ليس لدينا وقت للانتظار أكثر". كما دعا "جميع مواطني إسرائيل ورؤساء البلديات وأعضاء الكنيست وحركات الشباب إلى المشاركة في المسيرة".

وكانت حكومة نتنياهو تعهدت بإعادة الأسرى إلى منازلهم، معتبرة أن "تشديد الضغط العسكري في غزة يساعد بإعادتهم".

لكن تكثيف القصف على القطاع يزيد من مخاوف العائلات على أبنائها، وتقول حركة "حماس" إن الحكومة الإسرائيلية تماطل في إبرام أي صفقة.

وتعرض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل هدنة لعدة أيام وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة والإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين بينهم من يحملون جنسيات أجنبية.

وحسب تقديرات فلسطينية فإن إسرائيل تحتجز ما يزيد على سبعة آلاف فلسطيني في سجونها، بينما أعلنت إسرائيل أن أسراها في غزة نحو 239.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لديه معلومات مؤكدة عن وجود 239 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us