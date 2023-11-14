نفى متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تواصله مع مستشفى الشفاء في مدينة غزة بشأن الأطفال الخدّج.

وقال القدرة من داخل مستشفى الشفاء في تصريحات للأناضول: "لم يتواصل معنا أحد بخصوص الأطفال الخدّج وعددهم في المستشفى 36".

وأضاف: "لا نرفض خروج الأطفال الخدّج من المستشفى نحن مستعدون لإخراجهم إلى أي مكان آخر لأن الوضع خطير جداً في المستشفى ويزداد سوءاً، وبقاؤهم يهدد حياتهم بشكل كبير".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، "بعد عرض المساعدات الإنسانية من قبلنا لمدير مستشفى الشفاء، بادرنا إلى بذل جهود خاصة لتنسيق نقل الحاضنات من مستشفى إسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في غزة".

وزعم الجيش، أنه "على استعداد للعمل مع أي طرف وسيط موثوق به لضمان نقل الحاضنات".

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة محمد أبو سلمية، قال الاثنين، إن عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات والتيار الكهربائي بالمستشفى بلغ 20 شخصاً، بينهم ستة أطفال خدج منذ بداية حصار المستشفى قبل ثلاثة أيام.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته "حكومة غزة" مراراً.

في غضون ذلك، يحفر فلسطينيون محاصرون داخل المستشفى مقبرة جماعية لدفن المرضى الذين توفوا تحت الحصار الإسرائيلي، وسط انعدام وجود أي خطة لإجلاء الأطفال الخدّج.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الذي تقول إنه يقع فوق مقر تحت الأرض لمسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتنفي إسرائيل أن يكون المستشفى تحت الحصار وتقول إن قواتها تسمح بخروج من بداخله. ويقول المسعفون والمسؤولون داخل المستشفى إن هذا غير صحيح وإن أولئك الذين يحاولون المغادرة تعرضوا لإطلاق النار.

في السياق، قال الجراح الدكتور أحمد المخللاتي لرويترز من مستشفى الشفاء إن الخطر الرئيسي الآن هو الجثث المتحللة في الداخل.

وأضاف: "نحن على يقين من أن جميع أنواع العدوى ستنتقل لهذا السبب. اليوم سقطت أمطار قليلة... كان الأمر فظيعاً حقاً، لم يتمكن أحد حتى من فتح نافذة، أو مجرد السير في الممرات بسبب الرائحة الكريهة".

ومضى قائلاً: "دفن 120 جثة يحتاج إلى الكثير من المعدات، لا يمكن أن يحدث بجهود يدوية... سوف يستغرق الأمر ساعات وساعات حتى نتمكن من دفن كل هذه الجثث".

كما أشار إلى أن الأطباء أجروا عملية جراحية أمس الاثنين من دون أي أوكسجين، ما يجعل التخدير العام مستحيلاً.