سياسة
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كتائب القسام تعلن مقتل 7 جنود إسرائيليين واستهداف 6 دبابات
واصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، استهداف الآليات والجنود الإسرائيليين رداً على القصف المتواصل على غزة، وأعلنت الكتائب الثلاثاء قتل سبعة جنود إسرائيليين واستهداف ست آليات عسكرية.
كتائب القسام تعلن مقتل 7 جنود إسرائيليين واستهداف 6 دبابات
كتائب القسام تعلن قتل 7 جنود إسرائيليين من المسافة صفر / صورة: Reuters
14 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، قتل سبعة جنود إسرائيليين واستهداف ست دبابات في عدة محاور بقطاع غزة.

وأوضحت الكتائب، في بيانات متتالية عبر قناتها بمنصة تلغرام: "مجاهدو القسام يقتلون سبعة جنود من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة، ويهاجمون ناقلة جند ودبابة بقذائف الياسين 105 واشتعال النيران فيهما".

كما أفادت بأن مقاتليها استهدفوا بقذائف "الياسين 105" دبابتين وثلاث آليات في محور غرب مدينة غزة، إضافة إلى دبابة في جنوب غرب المدينة ودبابتين وجرافة في شمال غرب مدينة غزة.

وكشفت "القسام" أنها قصفت قاعدة رعيم الجوية جنوب إسرائيل برشقة صاروخية.

ولم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي على ما أعلنته كتائب القسام، حتى كتابة هذه السطور.

وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين خلال المعارك في غزة أمس الاثنين، ما رفع حصيلة قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 39 يوماً يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11 ألف فلسطينيّ، وأُصيب أكثر من 27 ألفاً آخرين جُلّهم من الأطفال والنساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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