سياسة
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"يضر سمعة فرنسا".. دبلوماسيون فرنسيون ينتقدون موقف ماكرون المؤيد لإسرائيل
أصدر 10 دبلوماسيين فرنسيين بياناً عبروا فيه عن انتقادهم للرئيس ماكرون لموقفه المؤيد لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، موضحين أنها سياسة تتعارض مع سياسة التوازن التي تبنتها فرنسا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
"يضر سمعة فرنسا".. دبلوماسيون فرنسيون ينتقدون موقف ماكرون المؤيد لإسرائيل
دبلوماسيون فرنسيون ينتقدون موقف ماكرون من قضية غزة / صورة: Reuters
14 نوفمبر 2023

انتقد دبلوماسيون فرنسيون رئيس بلادهم إيمانويل ماكرون، معربين عن أسفهم إزاء موقف باريس المناصر لإسرائيل في قضية غزة.

وحسب صحيفة "لو فيغارو"، أعرب نحو 10 دبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي، عن انتقادهم موقف باريس المؤيد لإسرائيل في قضية غزة، في بيان أرسلوه إلى وزارة الخارجية.

ووفقاً للصحيفة فإن موظفاً بوزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، ذكر أن البيان أوضح أن موقف ماكرون المؤيد لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعارض مع سياسة "التوازن" التي تبنتها فرنسا حتى الآن في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وحسب موظف الخارجية فقد أشار البيان إلى أن الموقف الذي اتخذه الرئيس ماكرون بشأن قضية غزة أثر "سلباً" في سمعة فرنسا ونفوذها.

ولفت البيان إلى أن أزمة الثقة بين فرنسا والشرق الأوسط بلغت مستويات "خطيرة" وتنطوي على خطر أن تصبح دائمة.

وجاء أيضاً في البيان أن السياسة الخارجية المؤيدة لإسرائيل تتناقض مع "الخطاب الفرنسي المبني على الإنسانية".

وأضاف: "فرنسا التي لديها خطابات بديلة (لدول الشرق الأوسط)، لم تعد موجودة".

ومنذ 39 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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