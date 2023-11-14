سياسة
2 دقيقة قراءة
حماس: الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد قصف المستشفيات لتهجير الفلسطينيين
قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفيات غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة قسراً، مؤكداً أن حرمانه المدنيين من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية، هو تكرار لمشاهد نكبة عام 1948.
حماس: الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد قصف المستشفيات لتهجير الفلسطينيين
قصف إسرائيلي يستهدف محيط 3 مستشفيات في غزة / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

اتهم القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي باستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة لدفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة قسراً.

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، قال حمدان: "بات واضحاً للعالم أن هدف الاحتلال من استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية في قطاع غزة هو حرمان شعبنا من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية، لدفعهم إلى الهجرة قسراً، في تكرار لمشاهد نكبة عام 1948".

وتابع: "وكعيّنة صغيرة، لتوضيح مستوى التدمير والإجرام الصهيوني في غزة، فقد خرج 25 مشفى عن الخدمة من أصل 35، و53 عيادة صحية من أصل 72، هذا بالإضافة إلى تدمير 94 مقراً حكومياً، و253 مدرسة، و71 مسجداً، و3 كنائس".

والثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة خارجة عن الخدمة بسبب شح الوقود والهجمات الإسرائيلية والبيئة غير الآمنة.

وأوضحت في بيان، أن 22 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة، وأن المتبقي منها لا تتوافر فيه المستلزمات الطبية لمواصلة العمليات الجراحية الحرجة وتوفير العناية المركزة.

ومنذ 39 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً فتاكة على غزة، دمّر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفاً 11 ألفاً و240 شهيداً فلسطينياً، بينهم أربعة آلاف و630 طفلاً، وثلاثة آلاف و130 امرأة، فضلاً عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us