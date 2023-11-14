اتهم القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي باستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة لدفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة قسراً.

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، قال حمدان: "بات واضحاً للعالم أن هدف الاحتلال من استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية في قطاع غزة هو حرمان شعبنا من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية، لدفعهم إلى الهجرة قسراً، في تكرار لمشاهد نكبة عام 1948".

وتابع: "وكعيّنة صغيرة، لتوضيح مستوى التدمير والإجرام الصهيوني في غزة، فقد خرج 25 مشفى عن الخدمة من أصل 35، و53 عيادة صحية من أصل 72، هذا بالإضافة إلى تدمير 94 مقراً حكومياً، و253 مدرسة، و71 مسجداً، و3 كنائس".

والثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة خارجة عن الخدمة بسبب شح الوقود والهجمات الإسرائيلية والبيئة غير الآمنة.

وأوضحت في بيان، أن 22 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة، وأن المتبقي منها لا تتوافر فيه المستلزمات الطبية لمواصلة العمليات الجراحية الحرجة وتوفير العناية المركزة.

ومنذ 39 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً فتاكة على غزة، دمّر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفاً 11 ألفاً و240 شهيداً فلسطينياً، بينهم أربعة آلاف و630 طفلاً، وثلاثة آلاف و130 امرأة، فضلاً عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.