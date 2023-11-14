سياسة
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فرق تركية تعمل على إنشاء مستشفى ميداني قرب معبر رفح لمصابي غزة
قال مسؤول بوزارة الصحة التركية وأحد منسقي المساعدات الصحية في مصر، شكري يورولماز، إن الجهود جارية لإنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح الحدودي مع غزة.
فرق تركية تعمل على إنشاء مستشفى ميداني قرب معبر رفح لمصابي غزة
وصول سيارات الإسعاف المقدمة من تركيا لقطاع غزة إلى معبر رفح والاستعداد لإقامة مستشفى ميداني / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

تواصل فرق وزارة الصحة التركية جهودها لدعم إنشاء مستشفى ميداني في منطقة قريبة من بوابة رفح الحدودية، واتخاذ مبادرات لإنشاء مستشفى ميداني آخر في فلسطين، وذلك بعد وصول سفينة المساعدات الطبية التركية إلى مصر من أجل غزة أمس الاثنين.

وذكرت مصادر في وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، أنه انتهى إنزال سيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية والمستشفيات الميدانية ومواد المساعدات الطبية من سفينة المساعدات الصحية التركية في ميناء العريش المصري.

وأشار رئيس قسم الكوارث بالمديرية العامة للخدمات الطارئة بوزارة الصحة التركية وأحد منسقي المساعدات الصحية في مصر " شكري يورولماز" إلى أن الأعمال جارية لإنشاء مستشفى ميداني في منطقة الشيخ زويد التي تعد أقرب نقطة إلى معبر رفح الحدودي مع غزة.

وقال يورولماز :"نضع الخطط بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة المصرية".

وأضاف: "هدفنا هو دخول فلسطين أولاً وإنشاء مستشفى ميداني في منطقة آمنة وتقديم الدعم الصحي لإخواننا الفلسطينيين".

وأردف يورولماز: "كما نريد المساعدة في نقل الجرحى، ومرضى السرطان بسيارات الإسعاف التي جلبناها من تركيا، وبعدها، نخطط لنقلهم من مطار العريش إلى تركيا بطائرات تسيّرها وزارة الدفاع التركية، وفي تركيا سنوفر جميع العلاجات اللازمة لهم في مستشفياتنا".

وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وصول سفينة تركية محمّلة بالمساعدات الطبية من أجل غزة إلى مصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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