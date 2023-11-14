قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القطاع الصحي في غزة لدفع الشعب الفلسطيني إلى "الهجرة القسرية",

وشدد حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت الثلاثاء، على أن "المقبرة الجماعية" في ساحة مجمع الشفاء تمثل "وصمة عار على جبين كل مَن لم يتحرّك لوقف مجزرة القرن" بحق المدنيين.

وأضاف: "بات واضحاً للعالم أن هدف الاحتلال من استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية في قطاع غزة هو حرمان شعبنا من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية، لدفعهم إلى الهجرة قسراً، في تكرار لمشاهد نكبة عام 1948".

وأشار إلى أن خروج 25 مشفى عن الخدمة من أصل 35 وكذلك خروج 53 عيادة صحية من أصل 72، يمثل "عينة صغيرة لمستوى التدمير والإجرام الصهيوني في غزة"، لافتاً إلى تدمير 94 مقراً حكومياً و253 مدرسة و71 مسجداً و3 كنائس.

واعتبر حمدان أن اضطرار الأطباء (الثلاثاء) لدفن جثامين 179 شهيداً بمقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، "هي وصمة عار على جبين كل من لم يتحرّك لوقف مجزرة القرن بحقّ المدنيين والأبرياء والمستشفيات في غزة".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات قطاع غزة، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ بزعم وجود مقرات لمقاتلين فلسطينيين، وهو ما نفاه مكتب الإعلام الحكومي في غزة مراراً.

وأوضح أن "حماس" طلبت قبل أسبوع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تشكيل لجنة لمعاينة المشافي والوقوف على "كذب الاحتلال لتبرير جرائمه"، مجدداً الدعوة للمنظمات الدولية للحضور وحماية المستشفيات والمراكز الطبية والمرضى وليس للاطلاع فقط.

مخطط لنكبة جديدة

وندّد القيادي الحمساوي بتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش قال فيه الاثنين إن "هجرة عرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح".

وقال حمدان: "لاحظوا معي؛ هذا النازي سموتريتش يقول "عرب غزة"، فهو يرفض الاعتراف بأننا فلسطينيون وبأننا شعب، ما يشير إلى طبيعة المخطط الذي يعملون عليه، وهو صناعة نكبة جديدة، ولكن هذه المرّة على الهواء مباشرة وتحت سمع وبصر ما يسمّى العالم المتحضّر".

وردّ على الوزير الإسرائيلي قائلاً: "نحن نقول لسموتريتش ولأمثاله: نحن الباقون على هذه الأرض وأنتم العابرون".

وانتقد كذلك الأمم المتحدة والدول والمؤسسات الدولية كافة، متسائلاً: "ألا يكفيكم إدانة ومناشدة وتوصيف ما يجري بأنّه انتهاك فاضح للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرّابعة؟! أين سلطتكم السياسية والأخلاقية، أهي فقط على المستضعفين في الأرض؟!".

كسر الحصار

وبشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، قال حمدان: "ما زلنا ننتظر فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم، كمعبر عربي (فلسطيني مصري)، لإدخال المساعدات الإغاثية، وخروج الجرحى من الحالات الخطيرة".

وتابع: "ما زلنا ننتظر تنفيذ قرار القمَّة العربية الإسلامية الطارئة (في الرياض السبت الماضي) بكسر الحصار وفرض إدخال المواد الإغاثية والأدوية والوقود فوراً".

ومضى قائلاً: "ما زلنا ننتظر أثر القرارات العربية والإسلامية في أهلنا المرابطين المكلومين في غزّة، الذين يدافعون عن القدس والأقصى قبلة المسلمين الأولى".

ولليوم الـ39 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِنّاً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.

كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، يعانون بالأساس أوضاعاً معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.