سياسة
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أعلى محكمة عراقية تقضي بإقالة رئيس البرلمان.. وأعضاء بحزبه يقررون المقاطعة
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب. بينما أعلن حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي استقالة نوابه من اللجان البرلمانية، واستقالة ثلاثة وزراء من الائتلاف.
أعلى محكمة عراقية تقضي بإقالة رئيس البرلمان.. وأعضاء بحزبه يقررون المقاطعة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي / صورة: Reuters
14 نوفمبر 2023

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي بدءاً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023". كما اتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان.

وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

والدليمي، وهو أصلاً نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في يناير/كانون الثاني عبر "أمر نيابي غير قانوني".

قرار "غريب"

والثلاثاء وصف الحلبوسي القرار بأنه "غريب"، مضيفاً: "للأسف هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلد".

وقال الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، نستغرب من عدم احترامهم للدستور... سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية واسمحوا لي أن أرفع الجلسة".

ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، إذ تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

غالباً ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاقات.

ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائباً حالياً ائتلاف من الأحزاب الشيعية، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.

ومع انتخاب 37 نائباً من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الشيعية. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية ومحاوراً مميزاً للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.

وانتُخب الحلبوسي رئيساً للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022 في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

في المقابل، أفاد بيان صادر عن حزب تقدم، بأن ثلاثة وزراء يحظون بدعم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد قرار المحكمة.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضاً اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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