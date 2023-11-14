سياسة
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"باسم الإنسانية".. غوتيريش يجدّد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة
جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة "من أجل الإنسانية"، معرباً عن انزعاجه الشديد من الأوضاع المرعبة والوفيات في مستشفيات القطاع.
"باسم الإنسانية".. غوتيريش يجدّد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة يجدّد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة من أجل الإنسانية / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة "من أجل الإنسانية".

وأعرب غوتيريش في بيان الثلاثاء، عن انزعاجه الشديد جراء الأوضاع "المرعبة" وحالات الوفيات في مستشفيات غزة، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار من أجل الإنسانية".

ومنذ 39 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة استُشهِد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.

وكان غوتيريش قال الأحد، إن الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل لا تبرر العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة لشبكة CNN الأمريكية: "لا يمكنك استخدام حماس باعتبارها سبباً للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني" لافتاً إلى أن 101 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما أعرب عن قلقه من توسع الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وقبل أيام، قال غوتيريش إن المدنيين في غزة بمن فيهم النساء والأطفال يواجهون كابوساً لا ينتهي إذ دُمِّرت أحياؤهم وقتل أحباؤهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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