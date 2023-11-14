بعث أكثر من 400 مسؤول سياسي أمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتجون فيها على سياسة الحكومة المتعلقة بإسرائيل.

وبحسب خبر أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، أعرب المسؤولون العاملون في مختلف وحدات الدولة عن احتجاجهم على الدعم الأمريكي للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق نار، وتوجيه دعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفاً، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية من خلال استعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في غزة".

وأكدت الرسالة أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي فإن أغلبية الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار (في غزة)، مضيفة: "علاوة على ذلك، لا يريد الأمريكيون أن يُجرّ الجيش إلى حرب أخرى مكلفة وغير مجدية في الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ساهما في إعداد الرسالة وإرسالها إلى بايدن، أن أغلبية الموقّعين سياسيون ذوو معتقدات مختلفة يعملون في مؤسسات مختلفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" إلى مجلس الأمن القومي ووزارة العدل.

وأكد المسؤولان اللذان فضّلا عدم الكشف عن اسمهما، أن الشخصيات الموقعة على الرسالة لعبت دوراً كبيراً في انتخاب بايدن للرئاسة.

وبحسب الخبر فإن الرسالة تحتوي على توقيعات أكثر من 400 من السياسيين والموظفين الذين يمثلون نحو 40 مؤسسة حكومية.​​​​​​​