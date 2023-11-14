في تصريحات له يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الضغط الدولي على بلاده في تزايد من أجل إنهاء الحرب على غزة، مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، متوقعاً أن أمام هذه الضغوطات "من أسبوعين إلى ثلاثة" لتصبح ذات فعالية على قرار حكومته.

وأضاف كوهين أن بعض نظرائه الدبلوماسيين قدّموا بالفعل طلبات سرية لوقف إطلاق النار، وذلك خلال المحادثات التي جمعتهم، لكن لم تخرج هذه الطلبات إلى العلن حتى الآن، مشدداً على أن إسرائيل عازمة على مواصلة العمليات القتالية حتى تحقق أهدافها، وعلى رأسها "القضاء على حماس وإعادة مئات الرهائن الذين تحتجزهم".

وفي الأيام الأخيرة، أصبح بعض القادة الغربيين يجهرون بمطالبتهم إسرائيل بالتزام القانون الدولي في حربها على غزة، وتفادي قصف المدنيين، وهو ما قرأ فيه مراقبون تحولاً عن خطاب الانحياز الكامل الذي طبع الأسابيع الأولى للحرب، فيما تطرح هذه المعطيات أسئلة حول قدرة المجتمع الدولي على إجبار إسرائيل على وقف العدوان.

مؤتمرات وتغير في الخطابات

بعد اعتراض بلاده على قرارين أمميّين بوقف إطلاق النار في غزة، نظّم الرئيس الفرنسي، يوم الخميس، مؤتمراً للسلام في غزة. وقال الإليزيه في بيان له، إن "هذا المؤتمر الإنساني يهدف إلى توفير استجابة من المجتمع الدولي لاحتياجات وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجمع الدعم الدولي على أساس الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة".

وغداة ذلك المؤتمر، خرج الرئيس الفرنسي بتصريحات مختلفة تماماً عن خطابه في بداية الحرب. وفي حوار له مع شبكة بي بي سي، الجمعة، طالب ماكرون، لأول مرة، إسرائيل بوقف إطلاق نار، وشدّد بقوله: "علينا أن نحثّهم على وقف القصف على غزة".

ليس ماكرون وحده الذي غيّر خطابه، ففي تصريح مساء الاثنين، طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل بحماية المدنيين في غزة. وقال سوناك إنه يجب على إسرائيل الدفاع عن النفس في إطار القانون الدولي، واتخاذ التدابير كافة لحماية المدنيين الأبرياء، خصوصاً في المستشفيات، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

قبل ذلك، كان الرئيس الأمريكي قد أشار في خطاب له إلى ضرورة الهدنة المؤقتة وإدخال المساعدات الإنسانية، وإظهار إسرائيل مزيداً من ضبط النفس خلال هجومها على غزة. وهذا ما أظهره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أثناء زيارته إلى تل أبيت، حيث قال: "نحن في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وتستمر المساعي داخل مجلس الأمن من أجل الخروج بقرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة. وبحسب موقع الجزيرة بالإنجليزية، وزعت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، قرار وقف إطلاق نار جديداً على أعضاء المجلس للنظر فيه والتصويت المحتمل، على أمل تمريره هذه المرة.

"تمردات" داخل الحكومات الغربية

وتعود هذه التغيرات التي أصبحت تطرأ على المواقف الغربية إزاء إسرائيل، ولو بشكل محتشم، إلى الضغوط الداخلية التي يواجهها القادة من أجل وضع حد لانحيازهم للدولة العبرية في جرائمها بحق أهالي القطاع.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن عدداً من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجّهوا رسالة تعرب عن استيائهم من انحياز الرئيس ماكرون إلى إسرائيل. واعتبرت الصحيفة "مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تمرداً دبلوماسيّاً".

ونقلت لوفيغارو عن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين تحذيراته من أن "موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة قد أسيئ فهمه في الشرق الأوسط"، وأنه "يخالف مواقفنا التقليدية المتوازنة" حول هذه القضية. وأضاف الدبلوماسي: "هذا (الموقف) يثبت فقدان فرنسا مصداقيتها ونفوذها، ويشير إلى الصورة السيئة لبلدنا في العالم العربي".

وقبل هذا، كانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية قد كشفت، في تقرير لها، أن موظفي وزارة الخارجية الأمريكية وجّهوا "انتقادات لاذعة" إلى الإدارة، وطالبوها بالضغط لوقف إطلاق النار وتوجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين.

وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، كتب موقع هافينغتون بوست، عن وجود عصيان متصاعد داخل الخارجية الأمريكية حول السياسات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونقل الموقع على لسان أحد المسؤولين في الوزارة قوله: "يوجد تمرد يختمر داخل وزارة الخارجية على جميع المستويات".

ورفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوستن، بتهمة تقديمهم دعماً غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

هل يُرغم العالم إسرائيل على وقف العدوان؟

حتى الآن، لا تبدو إسرائيل مستعدة لقبول المطالبات الدولية لوقف إطلاق النار. وهو ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحاته الاثنين، مبرراُ ذلك بأن "العالم يقبل ألا تتوقف إسرائيل عن القتال حتى يُطلق سراح جميع المحتجزين لدى حماس".

بالمقابل، أشارت الصحفية في يديعوت أحرونوت أورلي أزولاي، إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تشير إلى قرب نفاد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة والغرب لإسرائيل من أجل حسم الحرب، لا سيما بعد تصاعد قلق الجاليات اليهودية في العالم من تعرضهم لأعمال انتقامية على خلفية الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.

وقد يهدد استمرار الحرب شعبية ومستقبل القادة الغربيين داخل بلدانهم، خصوصاً مع قرب بعضهم من المحطات الانتخابية، ما سيدفعهم إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

وحذرت سيلفيا يعقوب، الموظفة في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، في تغريدة لها، الرئيس الأمريكي جو بايدن من الاستمرار في دعمه الدولة العبرية، مشيرة إلى أن ذلك سيضر بجهود إعادة انتخابه في عام 2024.