سياسة
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تشمل 7 دول.. مبعوث بايدن يجري جولة شرق أوسطية يبدؤها بإسرائيل
أعلن البيت الأبيض أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن، لبحث عدة ملفات متعلقة بالحرب على غزة من بينها ملف الأسرى.
تشمل 7 دول.. مبعوث بايدن يجري جولة شرق أوسطية يبدؤها بإسرائيل
  البيت الأبيض: كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط في طريقه للمنطقة   / صورة: AA
14 نوفمبر 2023

غادر بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة الثلاثاء في جولة شرق أوسطية يستهلها بزيارة إسرائيل لإجراء محادثات حول ملفات بينها الأسرى.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "ماكغورك سيناقش احتياجات إسرائيل الأمنية، وضرورة حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح جماح المستوطنين المتطرفين العنيفين في الضفة الغربية".

وبعد زيارته لإسرائيل، سيزور ماكغورك الضفة الغربية المحتلة، إذ سيناقش "دعم إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية ودورها الأساسي كممثل للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الحاجة لإجراء إصلاحات لتعزيز الاستقرار طويل الأمد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما ستشمل جولة ماكغورك كلاً من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن وفقاً للبيت الأبيض.

وبحسب البيان، "سيناقش ماكغورك في الخليج الجهود المبذولة لاحتواء الصراع ضد حماس، والردع ضد أي دولة أو مجموعة غير حكومية تسعى إلى توسعته، بالإضافة إلى المساعدة الأمنية الأمريكية لشركائنا في مجلس التعاون الخليجي".

وفي قطر، سيركز على "الجهود المكثفة (بوساطة الدوحة) لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك عدد من الأمريكيين".

وأخيراً، في الأردن "سيتشاور ماكغورك مع كبار القادة حول المسار العملي لإقامة دولة فلسطينية"، بحسب البيان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة "حماس" نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بايدن إنه يعتقد أن إطلاق سراح الأسرى من غزة "سيحدث، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل".

وأضاف بعدما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت لديه رسالة في هذا الصدد: "أنا أتحدث إلى الأشخاص المعنيين بهذا كل يوم".

ومنذ 39 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً فتاكة على غزة، دمّر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفاً 11 ألفاً و240 شهيداً فلسطينياً، بينهم أربعة آلاف و630 طفلاً، وثلاثة آلاف و130 امرأة، فضلاً عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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