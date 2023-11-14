قال المحامي التركي، متين كولونك، إنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ونشر المحامي التركي الصفحة الأولى من دعواه، وأوضح أنه قدمها مع اثنين من زملائه عبر وزارة العدل التركية، التي بدورها ستحيل الوثيقة، المكونة من 23 صفحة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب كولونك، عبر موقع "إكس": "اليوم، نمثل ضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها في قطاع غزة".

ومنذ 39 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة استشهد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينيّاً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.