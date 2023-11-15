قال مصدر طبي من داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة الأربعاء، إن الخدمات الطبية توقفت بالكامل بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة من المستشفى فجر الأربعاء.

وأضاف المصدر للأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية، أن جيش الاحتلال يحتجز النازحين داخل أقسام المجمع الطبي ويمنع الدخول والخروج من المستشفى.

وحذّر من أن "مئات المرضى والجرحى معرّضون لخطر الموت بسبب توقف الخدمات، إذ بدأت الجروح تتعفن، ما يُنذر بتفشي الأوبئة".

وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية تتمركز في قسم غسيل الكلى، وتحاصر بقية الأقسام من خارج المجمّع، وسط حالة مأساوية جداً".

وكانت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر الأربعاء، مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.

وأعلن الجيش فجر اليوم الـ40 من العدوان على غزة، بدء عملية عسكرية في "جزء معين" بمجمّع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة.

وجاء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب بيان لوزارة الصحة في غزة قالت فيه إن "الجيش أبلغ إدارة المجمّع الطبي رسميّاً أنه سيقتحم المكان الليلة".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي عبر قناة الجزيرة، بأن "عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، ودبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتش قبو مستشفى الشفاء".

واستنكر القدرة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار داخل المستشفى بعد اقتحامه قائلاً: "لا شيء يستدعي إطلاق النار داخل مستشفى الشفاء لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يشكّل إرهاباً للأطباء والمرضى".

لم تُطلَق رصاصة واحدة

في السياق نفسه أكّد مدير عامّ مستشفيات غزة الدكتور محمد زقوت أنه لم تُطلَق رصاصة واحدة من داخل مجمع الشفاء في أثناء اقتحامه.

وقال زقوت في بيان صحفي الأربعاء، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مبنيَي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء ودخلت قسم الطوارئ، وتفتّش الآن قبو المستشفى".

وأشار إلى أن "جيش الاحتلال أطلق النار على مَن خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء"، مردفاً بأن "جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصراً له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة".

تحذيرات من كارثة إنسانية

أما وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، فحمّلت إسرائيل المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء، وقالت إن "قوات الاحتلال ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي".

وحذّرَت وزيرة الصحة من "النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا نفّذ جيش الاحتلال اقتحاماً لمجمع الشفاء الطبي".

"جريمة حرب"

من ناحيته، أكد مدير عامّ المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة "جريمة حرب".

وقال الثوابتة في بيان صحفي عبر قناة الجزيرة، إن "الاحتلال سيفشل في إثبات أن مستشفى الشفاء هو مقر لقيادة المقاومة"، لافتاً إلى أنه يتوقع "أن يُدخِل الاحتلال أسلحة للمستشفى ويرتّبها بشكل معيَّن ثم يصوّرها".

وأضاف: "وجّهنا مناشدات إلى جميع المنظمات الدولية والصليب الأحمر منذ أ يام لإنقاذ الجرحى في مجمع الشفاء، لكنها رفضت الاستجابة وتماهت مع أهداف الاحتلال، وتتحمل جزءاً من مسؤولية ما يجري".

وفي مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدّج و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ أيام يتعرض المجمع ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بقصف جيش الاحتلال، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته الحكومة في غزة مراراً.

ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال عدواناً على غزة استُشهد خلاله 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.